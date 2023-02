An Giang: Kích hoạt 'báo động đỏ' cứu sống bệnh nhân bị kính cắt ngang cổ

Ngày 21.2, tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh An Giang, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện quy trình 'báo động đỏ', cứu sống bệnh nhân N.C.T (23 tuổi, ngụ TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn, An Giang) trong tình trạng nguy kịch, vết thương vùng cổ mất máu rất nhiều, đe dọa ngưng tim.



Bệnh nhân N.C.T được các bác sĩ BVĐK trung tâm An Giang thực hiện quy trình báo động đỏ, phẫu thuật cứu sống CTV

Trước đó, lúc 8 giờ 55 phút ngày 20.2, anh N.C.T được gia đình đưa đến BVĐK trung tâm An Giang trong tình trạng sốc mất máu do vết thương vùng cổ phải rộng 15 cm, vết rách phức tạp do bị kính cắt. Người bệnh lơ mơ, niêm hồng nhạt, thở nhanh nông; huyết áp không đo được, đe dọa ngưng tim.

Người nhà cho biết, anh T. có tiền sử bệnh động kinh. Khi đang chạy xe máy, anh đột ngột lên cơn co giật rồi ngã đập vào tủ kính của người dân ven đường và bị kính cắt ngang cổ.

Cùng với việc băng ép vết thương, ê kíp bác sĩ trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, chụp CT-scan toàn thân trước khi chuyển lên phòng phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh nhân được xác định bị đứt bán phần thùy phải tuyến giáp, tuyến dưới hàm bên phải; đứt tĩnh mạch cảnh ngoài phải, đứt động mạch giáp trên phải, động mạch thanh quản trên phải, động mạch ngang cổ phải và đứt một phần cơ bám da cổ bên phải; còn 4 mảnh dị vật.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật khâu cột mạch máu, loại bỏ dị vật, làm sạch vết thương, khâu phục hồi thùy phải tuyến giáp, tuyến dưới hàm phải.

Bác sĩ Trần Văn Lời, Phó giám đốc BVĐK trung tâm An Giang, cho biết sau khi thực hiện quy trình báo động đỏ phẫu thuật cấp cứu thành công, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh và sức khỏe đang dần ổn định.