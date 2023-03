An Giang: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 28.3, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, lực lượng Công an P.Mỹ Hòa vừa kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi đánh nhau.

Hung khí nhóm thanh thiếu niên mang đi đánh nhau bị thu giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 27.3, Công an P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên tiếp nhận tin báo của người dân có một nhóm khoảng 30 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí tụ tập tại khóm Tây Khánh 7, P.Mỹ Hòa để đánh nhau.

Công an P.Mỹ Hòa đã triển khai lực lượng đến khu vực trên để ngăn chặn. Bị phát hiện, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy, lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ 13 người (độ tuổi từ 13 đến 19, ngụ TP.Long Xuyên và H.Thoại Sơn, An Giang); đồng thời thu giữ 6 cây dao tự chế, 13 xe máy các loại.

Qua làm việc, nhóm này khai nhận cả nhóm khoảng 30 người đang tập hợp lực lượng và hung khí để đi tìm 2 nhóm thanh niên ở H.Châu Thành và TP. Long Xuyên giải quyết mâu thuẫn thì bị công an bắt giữ.

Hiện, Công an P.Mỹ Hòa đang phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP.Long Xuyên tiếp tục truy tìm những người liên quan đến vụ mang hung khí đi đánh nhau để xử lý theo quy định của pháp luật.