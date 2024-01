An Giang: Người đàn ông 'xin tha' đo nồng độ cồn không phải cán bộ tòa án

Ngày 15.1, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Trần Hoàng Vũ, Chánh án TAND H.Châu Phú (An Giang) cho biết, người đàn ông có biểu hiện say xỉn, không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn và liên tục "xin tha", không phải là cán bộ của TAND H.Châu Phú như nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông say xỉn, liên tục xin lực lượng CSGT tha lỗi và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn CHỤP MÀN HÌNH

Ông Trần Hoàng Vũ cho biết thêm, TAND H.Châu Phú đã có báo cáo với các đơn vị liên quan của H.Châu Phú về vụ việc, để tránh ảnh hưởng uy tín ngành tòa án.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút, quay cảnh người đàn ông khoảng 50 - 60 tuổi, liên tục được CSGT gọi tên là ông T.H.H, đơn vị công tác TAND H.Châu Phú, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Dù CSGT yêu cầu kiểm tra đến lần thứ 15 và đưa máy đo nồng độ cồn kề miệng nhưng người này không chấp hành và liên tục xin tha lỗi. CSGT yêu cầu xuất trình giấy đăng ký xe và bằng lái thì người này chỉ xuất trình thẻ đảng viên tên T.H.H.

Theo báo cáo của Phòng CSGT tỉnh An Giang, khoảng 19 giờ 40 ngày 3.1, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đơn vị này tuần tra đến đoạn thuộc TT.Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú thì phát hiện xe máy 59V3-195.22, do người đàn ông điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Người điều khiển xe không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe mà chỉ đưa ra thẻ đảng viên và xưng là T.H.H (64 tuổi, đảng viên TAND H.Châu Phú). Tổ công tác yêu cầu ông H. kiểm tra nồng độ cồn đến lần thứ 15, nhưng ông vẫn không chấp hành. Khi tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì ông H. mới chấp hành. Kết quả kiểm tra, ông H. vi phạm nồng độ cồn mức 1,081 mg/l khí thở. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.

Đến ngày 9.1, ông H. chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 thời gian 23 tháng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, thông tin ban đầu được biết, ông H. trước đây công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án H.Châu Phú. Đến khoảng năm 2006, ông nghỉ việc do không đủ tiêu chuẩn về trình độ. Hiện, ông H. đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương và sinh hoạt đảng tại chi bộ khóm Bình Hòa, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú và đang tạm miễn sinh hoạt đảng 12 tháng.