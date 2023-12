Người dân Long An tập trung đổi giấy phép lái xe vì nghe tin đồn thất thiệt

Ngày 8.12, ông Nguyễn Minh Sang, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An, cho biết trong những ngày gần đây, số lượng người dân đến trung tâm này thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe tăng đột biến. Trung bình một ngày, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục làm trực tiếp tại quầy trên 130 hồ sơ, số còn lại khoảng hơn 20 người chờ nhưng đã hết thời gian tiếp nhận.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 này đã bị quá tải nhiều ngày qua. Những người đến đổi giấy phép lái xe đa số có giấy phép lái xe hạng A1 còn mới, không hư hỏng.

Người dân ngồi chờ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An BẮC BÌNH

Nguyên nhân người dân đến đổi giấy phép lái xe là do nghe thông tin trên mạng xã hội và người dân truyền miệng nhau về tin đồn rằng bằng lái xe nếu không được cấp mới, đổi giấy phép lái xe trước ngày 31.12.2023 bắt buộc phải sát hạch từ đầu.



Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GTVT Long An khẳng định, hiện không có quy định về việc giấy phép lái xe hạng A1 (không thời hạn) phải đổi lại trước ngày 31.12.2023. Hiệu lực sử dụng của giấy phép lái xe hạng A1 vẫn có giá trị sử dụng không thời hạn. Vì vậy, người dân không cần thiết phải đổi lại giấy phép lái xe hạng A1, nếu đang còn mới, không hư hỏng.

Theo Sở GTVT Long An, người dân có thể đến các bưu điện văn hóa xã để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, không cần đến trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh BẮC BÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Long An, thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Long An đã phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh triển khai tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 "đổi giấy phép lái xe" trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, người dân không cần thiết phải đến nộp trực tiếp để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo ra sự minh bạch, tránh tiêu cực...

Ngoài ra, Sở GTVT Long An đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Long An triển khai việc đổi giấy phép lái xe đến cấp xã, phường (tại bưu điện văn hóa xã) trên địa bàn tỉnh này.