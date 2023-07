An Giang: Người vận chuyển 19 kg kim loại nghi là vàng ra đầu thú

Chiều 27.7, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đã tiếp nhận Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang) ra đầu thú do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 19 kg kim loại, nghi là vàng, từ Campuchia vào Việt Nam.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Phong khai nhận với Biên phòng tỉnh An Giang nhận 50.000 riel Campuchia để vận chuyển 19 kg kim loại nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam BIÊN PHÒNG AN GIANG CUNG CẤP

Trước đó, tối 25.7, tại khu vực TT.Long Bình (H.An Phú), lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại, nghi là vàng, từ Campuchia vào Việt Nam. Qua đó, Công an tỉnh An Giang thông báo cho Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Long Bình và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình và Công an H.An Phú phối hợp xử lý vụ việc.

Sau đó, 2 nghi phạm H.V.S. (60 tuổi) và N.H.T. (22 tuổi, cùng ngụ TT.Long Bình) đến cơ quan chức năng đầu thú và khai báo đã cùng một số người khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia vào Việt Nam nhằm đưa đến các tiệm vàng ở TP.Châu Đốc (An Giang) tiêu thụ.

Số tang vật nghi là vàng được Công an tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ vào tối 25.7 C.T.V.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, những người liên quan khai nhận Nguyễn Tấn Phong là người điều khiển xuồng máy chở 19 kg kim loại nêu trên từ Campuchia vào Việt Nam, nhưng Phong đã bỏ trốn sang Campuchia.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Long Bình vận động gia đình, người thân để kêu gọi Phong ra đầu thú, đồng thời liên hệ, trao đổi với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để bắt giữ, trao trả Phong cho phía Việt Nam.

Đến 19 giờ 30 ngày 26.7, Phong đến Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú.

Kim loại nghi là vàng - tang vật trong vụ việc C.T.V

Bước đầu, Phong khai nhận khoảng 18 giờ 30 ngày 25.7, Phong chạy xuồng gỗ ra sông đánh cá. Khi ra tới bờ sông của Campuchia thì gặp một người đàn ông Campuchia thuê vận chuyển bọc đồ, đưa qua bến phà chợ cũ Long Bình (TT.Long Bình, H.An Phú) để ở đó, sẽ có người tới lấy.

Người này đưa cho Phong 50.000 riel tiền Campuchia (quy đổi khoảng 280.000 đồng), tiền công vận chuyển. Phòng khai khi nhận bịch đồ, không biết bên trong chứa gì. Khi về gần về tới nhà, gặp lực lượng chức năng, Phong hoảng sợ nên nhảy xuống sông, bơi sang Campuchia bỏ trốn.

Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao Nguyễn Tấn Phong cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến nay, liên quan vụ bắt giữ 19 kg kim loại, nghi là vàng, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã khám xét nhiều địa điểm, tiệm vàng tại TP.Châu Đốc và H.An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.