Quảng Bình: Khởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Ngày 27.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, khởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Trước đó, khoảng cuối năm 2021, nhiều người dân trên địa bàn Quảng Bình bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng qua việc đầu tư tài chính. Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo Bộ Công an để phối hợp điều tra.

6 bị can bị khởi tố tại Công an tỉnh Quảng Bình CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Đến ngày 20.6, Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, Công an TP.Cần Thơ và Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) triệu tập 6 nghi can để làm rõ.

Qua quá trình điều tra, ngày 3.7, sau khi xác định được 6 nghi can trên có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố 6 bị can gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, trú H.Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, trú H.Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, trú H.Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (28 tuổi, trú H.Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, trú TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (27 tuổi, trú TX.Hòa Thành, Tây Ninh) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các thiết bị thu giữ tại nơi ở, nơi làm việc của các bị can CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Tiếp đó, ngày 21.7, Công an tỉnh Quảng Bình cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra, triệu tập 21 nghi phạm có liên quan đến từ 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đường dây lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng

Theo tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 23.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm gồm: Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, trú H.Bình Chánh), Khương Thuận Phát (29 tuổi, trú Q.6, cùng TP.HCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 nghi phạm khác có quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “rửa tiền”.

Từ trái qua: Khương Thuận Phát, Phạm Thùy Dung, Hồ Thanh Tiền tại Công an tỉnh Quảng Bình CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo này có tính chất xuyên biên giới và phức tạp, được một nhóm người Trung Quốc lập ra và có thêm một số người Việt Nam tham gia hỗ trợ, tuyển người Việt đưa sang Campuchia để làm việc.

Lực lượng chức năng xác định có 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại. Tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này gần 2.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển tiền từ 11 triệu đồng trở lên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.