Công an TP.HCM bắt Phan Công Khanh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 10.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Phan Công Khanh hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để phối hợp điều tra.

Phan Công Khanh bị Công an TP.HCM bắt giữ CTV

Theo Công an TP.HCM, cơ quan này nhận được đơn của chị L.N.T.H tố cáo Phan Công Khanh (Giám đốc Công ty TNHH K Supper) có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của chị. Theo chị H., chị mua ô tô hiệu MCLAREN biển số 51F-821… với giá 10 tỉ đồng vào tháng 4. Do cần tiền, chị H. đã nhờ Phan Công Khanh bán giúp. Chị H. đã mang xe ký gửi tại showroom K. Super (số 6 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM) của Phan Công Khanh.

Mohamach Da Pha bị bắt, bên cạnh là ô tô sang CTV

Ngày 23.5, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, Phan Công Khanh đã gọi điện yêu cầu chị H. mang giấy tờ gốc chiếc xe lên cho khách xem để mua. Trưa cùng ngày, chị H. đã mang giấy tờ gốc chiếc xe đưa cho Phan Công Khanh tại showroom K. Super. Sau khi nhận giấy đăng ký, đăng kiểm chiếc xe, Phan Công Khanh đã yêu cầu Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang - nhân viên tại showroom K. Super) chạy xe của chi H. đi cầm cố cho Đ.M.H (32 tuổi, ngụ Bình Tân) lấy 2 tỉ đồng.

Thấy lâu xe chưa bán được, chị H. liên tục yêu cầu Phan Công Khanh trả lại giấy tờ cùng với xe, nhưng Khanh né tránh. Nghi ngờ, chị H. đến showroom K. Super thì phát hiện xe của mình không còn ở đây. Phan Công Khanh không hợp tác, không có khả năng trả tài sản lại cho chị H. Chị H. đã làm đơn tố cáo Phan Công Khanh.

Làm việc với Công an TP.HCM, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ sự việc. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã thu hồi lại chiếc ô tô cùng toàn bộ giấy tờ. Ngày 8.7, Mohamach Da Pha ra đầu thú và bị Công an TP.HCM tạm giữ hình sự.

Ngày 9.7, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phan Công Khanh về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".