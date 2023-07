Đề xuất hỗ trợ Công an TP.HCM 120 tỉ đồng mua sắm thiết bị chữa cháy, cứu nạn

UBND TP.HCM vừa gửi tờ trình xem xét, hỗ trợ cho Công an TP.HCM 120 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, phương tiện cấp thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn để HĐND TP.HCM xem xét thông qua trong kỳ họp giữa năm, diễn ra từ ngày 10-12.7.



Việc hỗ trợ cho ngành công an được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách TP.HCM năm 2023. Sau khi được hỗ trợ kinh phí, Công an TP.HCM chịu trách nhiệm báo cáo xin ý kiến Bộ Công an các nội dung theo quy định rồi tổ chức mua sắm và thanh quyết toán.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong năm 2022, toàn thành phố xảy ra 195 vụ cháy, 2 vụ nổ, làm chết 4 người, bị thương 15 người, thiệt hại về tài sản thành tiền hơn 39 tỉ đồng và 71 vụ chưa ước tính được thiệt hại về tài sản. Trong 3 tháng đầu năm 2023, thành phố xảy ra 37 vụ cháy, không có người chết, 1 người bị thương.

Công an TP.HCM dùng xe thang diễn tập chữa cháy hồi tháng 10.2022 XUÂN KHÁNH

Công an TP.HCM dẫn chứng gần đây trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản như vụ cháy tại quán karaoke An Phú tại Bình Dương khiến 32 người tử vong hay vụ cháy karaoke ISIS tại số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, TP.Hà Nội khiến 03 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại TP.HCM, các vụ cháy, nổ phức tạp và có chiều hướng gia tăng cùng với những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ ở các chung cư cao tầng, tòa nhà cao tầng thì việc trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy là hết sức cần thiết.

Tổng kinh phí dự toán gần 120 tỉ đồng dự kiến dùng để mua sắm 15 hạng mục trang thiết bị. Có thể kể đến như xe thang chữa cháy 55 m trở lên, xe hút khói và CNCH, robot chữa cháy và cứu hộ tự hành; thiết bị dò tìm, quan sát trong không gian hạn chế, thiết bị cảm biến dò tìm người bị nạn, phao cứu nạn, cứu hộ tự hành, dụng cụ phá dỡ đa năng, quần áo chuyên dụng cho người trực tiếp chữa cháy, xử lý hóa chất, bộ khí tài phòng độc cách ly, camera nhiệt chuyên dụng, găng tay cách điện…