Sập bẫy nộp phí để nhận 850.000 USD, lừa đảo bạn thân gần 16 tỉ đồng

Ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng lừa đảo gần 16 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi) và Nguyễn Phước Hùng (54 tuổi) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng NGUYỄN TÚ

Sập bẫy nộp phí để nhận 850.000 USD từ... người bạn quốc tịch Mỹ

Theo điều tra, năm 2008, Nhạn tham gia hội thảo tại Mỹ và làm quen với người đàn ông tên Mark. Mark tự giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông.

Sau hội thảo, Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện qua mạng xã hội. Năm 2020, Mark bàn chuyện sang Việt Nam hợp tác kinh doanh với Nhạn nhưng do dịch Covid-19 nên không đi được. Năm 2021, Mark mượn Nhạn 38.000 USD để trả nợ công trình. Nhạn đồng ý và nhờ người mua tiền ảo Bitcoin, chuyển vào ví điện tử của Mark qua sàn giao dịch Binance.

Cuối năm 2021, Mark và Nhạn tiếp tục nói chuyện về dịch Covid-19, Nhạn kể công ty gia đình ở Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) gặp khó khăn tài chính, Mark liền ngỏ ý... giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn.

Khám xét nhà vợ chồng Nhạn, Hùng NGUYỄN TÚ

Mark nói công ty Mark vừa thực hiện xong công trình tại Senegal và được trả 850.000 USD, đề nghị Nhạn liên hệ luật sư tên Sidy để hỗ trợ cách chuyển tiền về Việt Nam cho Nhạn mượn.

Sau đó, người tự xưng Sidy trao đổi với Nhạn qua mạng xã hội, email về thủ tục nhận tiền. Sidy hướng dẫn Nhạn mở tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Ngày 23.11.2021, Sidy gửi thẻ ATM một ngân hàng của Senegal mang tên HOANG THI NHAN qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL, đồng thời hướng dẫn Nhạn liên hệ, cung cấp thông tin cá nhân cho ngân hàng ở Senegal để xác nhận người mở thẻ.

Tống đạt quyết định khám xét tại nơi cư trú với vợ chồng Nhạn, Hùng NGUYỄN TÚ

Lúc này, Nhạn nhận được email thông báo xác nhận tài khoản kèm số dư 850.000 USD. Email này cũng hướng dẫn Nhạn đến ngân hàng quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam rút thử 100 USD để kích hoạt thẻ.



Nhạn đến một ngân hàng ở Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) kích hoạt và rút được 2 triệu đồng. Tiếp đó, phía ngân hàng hướng dẫn Nhạn rút 40.000 USD nhưng hệ thống báo lỗi, không cho rút tiền. Nhạn gửi email cho ngân hàng và Sidy thì được thông báo do Nhạn chưa đóng các khoản phí chống rửa tiền, chống khủng bố, mở thẻ… Nhạn lại nhờ người chuyển phí bằng tiền ảo.

Lừa đảo vợ chồng bạn thân gần 16 tỉ đồng

Nhạn khai, đến đầu năm 2022, do số tiền mà Sidy yêu cầu chuyển ngày càng lớn nên vợ chồng Nhạn, Hùng mượn vợ chồng bà H.T.K.N (55 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), là bạn bè thân thiết hơn 20 năm.



Vợ chồng bà N. đã kiểm tra thông tin, thẻ ngân hàng Senegal của Nhạn, đồng ý cho vay tổng cộng 15,848 tỉ đồng từ 13.3.2022 đến 17.5.2023. Toàn bộ đều được Nhạn chuyển cho Sidy bằng tiền ảo qua sàn Binance.

Vợ chồng Nhạn, Hùng khai nhận, do đóng nhiều khoản phí mà chưa nhận được tiền nên đã tìm mọi cách để được vợ chồng bà N. cho vay mượn thêm.

Khám xét, thu giữ tang vật, tài liệu tại nhà Nhạn, Hùng NGUYỄN TÚ

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2022, vợ chồng Nhạn, Hùng đã cùng bàn bạc, thống nhất và đã có hành vi gian dối để vợ chồng bà N. tin tưởng đưa tiền. Cụ thể, Hùng nói Nhạn bịa chuyện với bà N. là sẽ đi Senegal để giải quyết việc nhận 850.000 USD. Nhưng thực tế, Nhạn bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của cơ quan thi hành án dân sự. Nhạn cố tình tránh mặt để Hùng trao đổi với vợ chồng bà N. để lấy tiền.

Bên cạnh khởi tố, tạm giam vợ chồng lừa đảo, cơ quan điều tra cũng khám xét nơi ở của Nhạn, Hùng trên đường Điện Biên Phủ (tổ 9, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.