An Giang: Nửa đêm leo lên sà lan trộm cắp tài sản

Chiều 1.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam A Mách (39 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Bị can A Mách bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiền tiêu xài, khoảng 22 giờ ngày 26.3, Mách điều khiển võ lãi tìm tài sản để trộm. Khi đến thủy phận thuộc xã Châu Phong, TX.Tân Châu, phát hiện sà lan của chị T.T.T.T (37 tuổi) neo đậu dưới sông không người trông coi, Mách liền leo lên sà lan lấy trộm 1 điện thoại iPhone, 9 chỉ vàng 24K và 15 triệu đồng (tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng) rồi đem về nhà cất giấu.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Châu phối hợp Công an xã Châu Phong tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc đối tượng nghi vấn. Xác định Mách là người thực hiện vụ trộm tài sản nêu trên, công an mời lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Mách đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.