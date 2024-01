An Giang phấn đấu đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh

Ngày 19.1, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang, phát biểu tại lễ công bố quyết định quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TRẦN NGỌC

Theo quyết định, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL, có kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững; là trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao; trung tâm du lịch sinh thái của vùng; đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia… Đến năm 2050, An Giang là tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững.

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT trao quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (phải) TRẦN NGỌC

Trong đó, các đột phá phát triển là xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút các nguồn lực, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, dịch vụ, du lịch, logistics và chuyển đổi số. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông và đẩy mạnh phát triển các hành lang kinh tế… Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành hính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết: "An Giang tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có đường biên giới dài hơn 100 km, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thương mại, du lịch, đặc biệt là kinh tế biên mậu… Quy hoạch tỉnh An Giang được công bố hôm nay mới là bước khởi đầu. Song, chặng đường thực hiện là rất dài, với mục tiêu rất lớn. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc An Giang đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm; chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển tỉnh An Giang theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư vào tỉnh cho 9 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.