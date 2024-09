An Giang: Quỹ Đầu tư phát triển có nhiều sai sót, nợ xấu 43,6 tỉ đồng

Hơn 80 tỉ đồng cho vay, nợ xấu vượt hơn 43 tỉ

Ngày 24.9, thông tin từ Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, vừa công bố kết luận thanh tra tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang. Theo đó từ ngày 1.4 đến 5.6, Thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh An Giang.

Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang được tỉnh An Giang thành lập tháng 10.2012 với vốn điều lệ là 100 tỉ đồng, đến nay vốn điều lệ hơn 104,3 tỉ đồng. Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện nhiều thiếu sót. Cụ thể, trong hoạt động tín dụng, Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang tham mưu Hội đồng Quản lý Quỹ tỉnh ban hành một số quy định chưa phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, dẫn đến thực hiện quy trình tín dụng theo quy chế hoặc thỏa thuận trong một số hợp đồng tín dụng không đúng quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Về chất lượng tín dụng, thời kỳ thanh tra (2020 - 2023) có 9 dự án do Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang thực hiện cho vay. Tổng dư nợ đến cuối năm 2023 là gần 80,2 tỉ đồng, trong đó nợ xấu hơn 43,6 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 54,4% tổng dư nợ.



Trong quản lý vốn ủy thác, đến nay, Quỹ chưa thu hồi được 39 tỉ đồng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang. Bao gồm, dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm dân cư, quân nhân Bộ Chỉ huy Biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang số tiền 20 tỉ đồng và công trình tạo quỹ đất Khu hành chính H.Tri Tôn 19 tỉ đồng. Ngoài ra, tổng số phí ủy thác của Quỹ được hưởng trong giai đoạn 2020 - 2023 từ hoạt động quản lý các nguồn quỹ ủy thác được giao là 3,6 tỉ đồng, nhưng Quỹ không thực hiện trích lập và hạch toán vào doanh thu hằng năm của đơn vị. Đồng thời chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nguồn phí ủy thác được hưởng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, đến nay đơn vị này chưa hoàn tất công tác quyết toán tài chính giai đoạn 2019 - 2023 để làm căn cứ xếp loại hiệu quả hoạt động, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định của Bộ Tài chính. Riêng năm 2023 lỗ hơn 9 tỉ đồng, do qua kiểm tra, đơn vị này phải trích lập bổ sung chi phí dự phòng rủi ro số tiền 7,79 tỉ đồng đối với khoản vay tại dự án Trường Mầm non Dế Mèn. Cạnh đó, từ năm 2020 đến năm 2023, Quỹ đã tạm chi phúc lợi, khen thưởng tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng nhưng đến nay chưa quyết toán.

Đề nghị khẩn trương thu hồi nợ xấu

Trong kết luận, Thanh tra tỉnh An Giang đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức kiểm điểm đối với nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2023. Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp theo dõi, tham mưu Hội đồng Quản lý Quỹ của chỉ đạo Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang khẩn trương xử lý những vấn đề tồn đọng trong công tác tài chính đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản lý Quỹ và công tác quyết toán tài chính của Quỹ giai đoạn 2020 - 2023.

Cùng với đó là tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị này để có phương án xử lý phù hợp. Trường hợp tiếp tục duy trì hoạt động thì tỉnh cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ, tối thiểu là 300 tỉ đồng theo quy định. Chỉ đạo Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót qua thanh tra; khẩn trương có giải pháp thu hồi nợ đọng, nợ xấu nhằm bảo toàn vốn điều lệ và xử lý khoản lỗ 9 tỉ đồng của năm 2023.

Thanh tra tỉnh An Giang đề nghị Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang tổ chức họp rút kinh nghiệm các cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế để khắc phục. Tham mưu Hội đồng Quản lý Quỹ xử lý tình hình nợ đọng, tạm ứng vốn ủy thác, nợ xấu đối với các dự án; trình phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020, năm 2023; báo cáo quyết toán chênh lệch thu chi trong 5 năm (2019 - 2023) và xử lý khoản tạm chi phúc lợi, khen thưởng hằng năm theo quy định. Bên cạnh đó là điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2023 trên cơ sở trích lập bổ sung dự phòng rủi ro gần 7,8 tỉ đồng đối với khoản vay của dự án Trường Mầm non Dế Mèn.

Như Báo Thanh Niên phản ánh, tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm... kéo dài tại Quỹ ĐTPT tỉnh An Giang. Do nhiều vi phạm, tháng 10.2023, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã kỷ luật khiển trách Chi bộ Quỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ - do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm...