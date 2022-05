An Giang: Rượt đuổi hơn 3 km bắt tên cướp xe của tiệm cầm đồ

Ngày 25.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, ngụ xã Hội An Đông, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Vương là nghi phạm cướp xe máy của tiệm cầm đồ, bị công an và người dân truy đuổi gần 3 km trước khi bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Vương nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 10 giờ 45 ngày 17.5, Vương đi xe ôm đến tiệm cầm đồ 666 ở ấp Thị 2, TT.Mỹ Luông, H.Chợ Mới hỏi mua xe máy nhưng mục đích chính là tìm cách chiếm đoạt xe.





Gặp bà L.T.H., chủ tiệm cầm đồ, Vương hỏi mua xe và được giới thiệu xe máy biển số 67L6 - 0335. Vương giả vờ dẫn xe ra trước tiệm để xem, lợi dụng lúc chủ tiệm mất cảnh giác, Vương leo lên xe nổ máy tẩu thoát.

Bà H. tri hô và điện thoại báo Công an T.T.Mỹ Luông. Ngay lập tức, lực lượng công an phối hợp người dân truy đuổi khoảng 3 km thì bắt giữ được Vương cùng với chiếc xe tang vật.

Hiện Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ cướp xe nói trên.