An Giang: Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người thân

Ngày 31.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Chau Rách Tà Na (30 tuổi, ngụ xã An Cư, TX.Tịnh Biên, An Giang), để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Chau Rách Tà Na tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29.12, sau khi nhậu về, Na la lối, đá vào vách nhà làm cửa hư hỏng. Thấy vậy, ông C.N (50 tuổi, chú ruột Na) ở kế bên, qua khuyên can và la mắng hành động sai trái của Na nên hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức vì bị la mắng, Na chụp lấy thùng nhựa đánh vào đầu ông C.N. Chưa dừng lại, Na đi tìm hung khí đánh ông C.N, thì bất ngờ bị ông lấy khúc gỗ đánh vào người.

Nơi xảy ra vụ án mạng NGHIÊM TÚC

Trong lúc giằng co, Na giật được khúc gỗ từ tay chú ruột rồi đánh mạnh vào đầu khiến ông C.N bị thương nặng, nằm bất tỉnh. Tuy được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Na bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 17 giờ ngày 30.12, Na bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Châu Lăng, H.Tri Tôn, An Giang.

Vụ giết người trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.