Bị can giết người ở Bạc Liêu trốn truy nã qua Vĩnh Long làm thợ hồ

Ngày 26.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Hồng Sáng (25 tuổi, ngụ ấp Nội Ô, TT.Ngan Dừa, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) cho Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Bị can Nguyễn Hồng Sáng tại cơ quan công an NAM LONG

Thông qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa công an các địa phương, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bạc Liêu cung cấp thông tin về bị can giết người Nguyễn Hồng Sáng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Trà Ôn phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức rà soát, phát hiện Sáng đang làm thợ hồ cho một công trình trên địa bàn.

Sau khi xác định chính xác, vào khoảng 19 giờ ngày 25.12, lực lượng công an bắt giữ Sáng tại công trình xây dựng thuộc ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, H.Trà Ôn.

Công an cho biết Sáng là bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vào tháng 11. Sau đó, Sáng lẩn trốn khỏi địa phương cho đến nay.