Bắt bị can gần 40 năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người

Tối 20.12, tin từ Công an xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng CSHS Công an TP.Hải Phòng bắt giữ bị can giết người sau gần 40 năm lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bị can trốn truy nã bị bắt giữ là Nguyễn Văn Cử (70 tuổi, quê quán TP.Hải Phòng - hiện thường trú ở ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải).

Bị can Nguyễn Văn Cử khi bị công an phát hiện bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ của Phòng CSHS Công an TP.Hải Phòng, năm 1984, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Cử dùng gậy tre đánh chết ông T.V.C tại Trạm bơm nước Đốc Hậu (thuộc xã Toàn Thắng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Sau khi gây án, Cử bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Cử về hành vi giết người.

Sau khi bỏ trốn vào Bạc Liêu, Cử thay đổi nhân thân nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Cử sinh sống, lấy vợ và sinh con tại ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải cho đến khi bị bắt.

Theo Công an xã Long Điền Đông, trong quá trình sinh sống tại địa phương, Cử không vi phạm pháp luật. Hiện, Nguyễn Văn Cử được bàn giao cho Công an TP.Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người và trốn lệnh truy nã.