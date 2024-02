An Giang: Tăng cường phà phục vụ người dân trong dịp tết

Ngày 7.2, lãnh đạo Công ty CP phà An Giang cho biết, công ty sẽ tăng cường bố trí lực lượng và phương tiện đưa rước khách tại 9 bến phà để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

An Giang tăng cường phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ tết TRẦN NGỌC

Cụ thể, Công ty CP phà An Giang huy động, bố trí 37 chiếc phà trọng tải từ 30 - 200 tấn hoạt động liên tục 24/24 từ ngày 6.2 (27 tết) đến hết 14.2 (mùng 5 tết) tại 9 bến phà trên địa bàn tỉnh, gồm: Vàm Cống, Châu Giang, Tân Châu, An Hòa, Ô Môi, Trà Ôn, Mương Ranh, Thuận Giang và Năng Gù.

Công ty cũng sẽ tăng nhân sự để quay vòng các chuyến phà, tăng phòng vé, tổ bán vé lưu động ở các đầu bến và phối hợp địa phương tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian chờ của khách, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa của người dân.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Công ty CP phà An Giang yêu cầu các xí nghiệp phà kiểm tra, bảo dưỡng nhà chờ, bến bãi, cầu dẫn, sửa chữa, khắc phục hư hỏng để đảm bảo hoạt động trong quá trình phục vụ và an toàn cho hành khách. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; không chở hàng cấm, hàng lậu; không chở quá tải trọng cho phép.

Theo Công ty CP phà An Giang, dự kiến lượng vận chuyển hành khách tết 2024 của công ty đối với xe máy là 717.000 lượt và ô tô hơn 63.800 lượt.