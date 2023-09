Vĩnh Long: Chấm dứt hoạt động phà An Bình để chống sạt lở

Công văn nêu rõ, để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, UBND TP.Vĩnh Long thông báo cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Long Hồ được biết việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông An Bình (bến phà An Bình - ở P.1, TP.Vĩnh Long). Do hoạt động của bến khách ngang sông này thuộc phạm vi công bố tình huống khẩn cấp theo Quyết định số 1944 ngày 18.8.2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Mỗi ngày, phà An Bình vận chuyển số lượng lớn hành khách và phương tiện qua lại giữa 4 xã thuộc cù lao An Bình (H.Long Hồ) và TP.Vĩnh Long

NAM LONG

UBND TP.Vĩnh Long đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Long Hồ thông báo cho chủ phương tiện được biết để thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, văn bản của UBND TP.Vĩnh Long không ghi rõ thời gian khi nào chấm dứt hoạt động phà An Bình.



Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Phương, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Long Hồ, cho biết có tiếp nhận thông tin trên và đang trình UBND huyện xin ý kiến UBND tỉnh, vì bến phà này mỗi ngày vận chuyển rất nhiều hành khách, phương tiện đi lại 2 bờ đồng thời phục vụ khách du lịch đến 4 xã cù lao An Bình, gồm: An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú đi qua TP.Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 18.8.2023, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1944 về việc công bố tình huống khẩn cấp: có nguy cơ sụt lún, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ (đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ do UBND TP.Vĩnh Long đầu tư), tại khu vực P.1, TP.Vĩnh Long.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nếu dừng hoạt động bến phà An Bình, người dân ở 4 xã thuộc cù lao An Bình có thể đi qua TP.Vĩnh Long bằng phà Đình Khao. Tuy nhiên, đối với học sinh, sinh viên và người lao động đang học tập và làm việc ở khu vực trung tâm TP.Vĩnh Long sẽ rất khó khăn vì phải đi quãng đường khá xa.