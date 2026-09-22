An Giang thành lập 22 phường mới

Sáng 22.9, HĐND tỉnh An Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời biểu quyết thông qua 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về thành lập 22 phường thuộc tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo nghị quyết, toàn bộ 22 phường mới sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 22 xã, bao gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền và Hội An.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 22.9.

Theo tờ trình của UBND tỉnh An Giang tại kỳ họp, sau khi thành lập phường, các địa phương này được yêu cầu phải chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, chủ động đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thúc đẩy tiến trình đô thị hóa.

Đại biểu dự kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang về thành lập 22 phường ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, đánh giá việc thành lập 22 phường đáp ứng yêu cầu về tổ chức đơn vị hành chính, yêu cầu cao hơn về quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng, tổ chức không gian và tạo động lực phát triển mới cho các địa bàn. Bà Hương đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết theo đúng quy định.

Sau sắp xếp, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km², dân số hơn 5 triệu người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Qua việc chuyển 22 xã thành phường, tỉnh An Giang sẽ bao gồm 63 xã, 36 phường và 3 đặc khu, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã đạt 35,29%.