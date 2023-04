An Giang tổ chức lễ công bố thành lập TX.Tịnh Biên

Tối 25.4, tại TX.Tịnh Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã và các phường thuộc TX.Tịnh Biên.

Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành TƯ, lãnh đạo tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Ông Trần Thanh Mẫn (thứ 7 từ phải sang) trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TX.Tịnh Biên

TRẦN NGỌC

Tại lễ công bố, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết số 721 ngày 13.2.2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TX.Tịnh Biên và các phường thuộc TX.Tịnh Biên cho lãnh đạo H.Tịnh Biên.

Theo đó, TX.Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích hơn 354 km2 và toàn bộ dân số hơn 143.000 người của H.Tịnh Biên. TX.Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 7 phường (An Phú, Chi Lăng, Nhà Bàng, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn, Tịnh Biên) và 7 xã (An Cư, An Hảo, An Nông, Tân Lập, Tân Lợi, Văn Giáo, Vĩnh Trung).

TX.Tịnh Biên có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia dài hơn 20 km nên có lợi thế và tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch thông qua Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên và tuyến QL91, QLN1 đi ngang.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TX.Tịnh Biên TRẦN NGỌC

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi, Tịnh Biên sẽ đóng vai trò rất quan trọng của An Giang. Trong những năm qua, Tịnh Biên đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng, lợi thế của Tịnh Biên vẫn chưa được khai thác ở mức tốt nhất, chưa tương xứng với kỳ vọng, nhất là trong phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Một góc đô thị của TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang TIẾN AN

Bí thư tỉnh An Giang cho biết, trong chặng đường sắp tới TX.Tịnh Biên sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tỉnh An Giang mong Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ ngành T.Ư tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để TX.Tịnh Biên phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo TX.Tịnh Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, đột phá và với những thành tựu đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển để Tịnh Biên sớm đạt được tiêu chí Đô thị loại I.

Một góc đỉnh Núi Cấm thuộc TX.Tịnh Biên, An Giang TIẾN AN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Than Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể của TX.Tịnh Biên xây dựng kế hoạch phát triển đô thị, đảm bảo khai thác tối ưu các tiềm năng và lợi thế về vị trí địa lý, nhằm thực hiện tốt vai trò là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Tây của tỉnh An Giang. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để phát huy những yếu tố tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác với các địa phương nước bạn để tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề dịch vụ, thương mại, kinh tế biên mậu và du lịch…