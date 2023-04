Đại sứ Thụy Điển tìm hiểu và hợp tác với Trường ĐH An Giang

Ngày 25.4, bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH An Giang để đẩy mạnh hợp tác với trường trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu phát triển.



Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc với Trường ĐH An Giang TRẦN NGỌC

Tại đây, bà Ann Mawe đã chia sẻ các chính sách của Thụy Điển đang áp dụng để phát triển bền vững; trong đó ưu tiên phát triển giáo dục với nhiều chính sách hỗ trợ để người dân phát triển toàn diện. Hiện nay, Thụy Điển đang đẩy mạnh hợp tác, triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ sinh viên, giảng viên khi học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển và các chương trình đào tạo của Thụy Điển tại Việt Nam.

Bà Ann Mawe đánh giá cao cơ sở vật chất của Trường ĐH An Giang, mong muốn nhà trường đẩy mạnh hợp tác với Thụy Điển trong các chương trình đào tạo, nghiên cứu phát triển.

Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam (thứ 5, từ phải sang), chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường ĐH An Giang TRẦN NGỌC

PGS-TS Hồ Thanh Bình, Phó hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, cho biết, sự hợp tác với những đối tác và chuyên gia từ Thụy Điển luôn đóng một vai trò quan trọng trong các chính sách quốc tế của Trường ĐH An Giang. Đến nay, nhiều cán bộ và giảng viên của trường đã học tập các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại Thụy Điển hoặc những chương trình của Thụy Điển tại Việt Nam.

Ngoài ra, Trường ĐH An Giang cũng đã thực hiện nhiều dự án hợp với các tổ chức của Thụy Điển. Năm 2016, nhóm giảng viên và sinh viên của trường đã vinh dự đạt giải nhì trong cuộc thi Sáng kiến thông minh về nước do Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức.

Bà Ann Mawe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cùng PGS-TS Hồ Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, trồng cây lưu niệm TRẦN NGỌC

Ông Bình thông tin, đổi mới và bền vững là những chủ đề được sự quan tâm của nhà trường trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao. Giảng viên và sinh viên nhà trường mong muốn được tham gia nhiều hơn, có trách nhiệm hơn đối với các hoạt động phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu. Trường hy vọng rằng những sự hợp tác trong giáo dục và khoa học sẽ thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người dân cả hai nước.

Sinh viên Trường ĐH An Giang giao lưu với đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam TRẦN NGỌC

Dịp này, ông Ola Karlman, Trưởng ban Xúc tiến, kinh tế và chính trị, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, đã có buổi giao lưu tại Trường ĐH An Giang trong chương trình "Tiên phong đột phá" (Pioneer the Possible) để chia sẻ về quá trình đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững của các doanh nghiệp Thụy Điển ngoài nước nói chung và tại Việt Nam nói riêng.