An Giang tuyên án 6 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 3 kg vàng

Chiều 27.10, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên án 6 bị cáo liên quan đến vụ buôn lậu gần 3 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) bị phạt 9 năm tù; Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) 12 năm tù; Phan Hùng (40 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) 10 năm tù; Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang) 8 năm tù; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc) mỗi bị cáo 7 năm tù, cùng về tội buôn lậu.





6 bị cáo trong nhóm buôn lậu gần 3 kg vàng bị TAND tỉnh An Giang phạt tổng cộng 53 năm tù về tội buôn lậu TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, đầu tháng 11.2021, Trang Kiến Cường đến gặp Nguyễn Thanh Bình để chào bán vàng nhập lậu. Cường nói đây là vàng mua của Tuốt ở Campuchia nên Bình đồng ý mua. Theo thỏa thuận, Cường bán cho Bình mỗi lần 3 kg vàng, với giá từ 58.300 - 58.900 USD/kg. Bình hẹn Cường giao dịch ở nơi vắng người thuộc TP.Long Xuyên để tránh bị phát hiện.

Để có vàng bán, Cường rủ Phan Hùng mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia mua vàng mang về bán lại cho Bình kiếm lời. Số tiền hùn của mỗi người tương đương khoảng 2 tỉ đồng, đủ mua 1,5 kg vàng/người. Sau khi Hùng đồng ý, Cường liên hệ người đàn ông tên Tuốt ở Campuchia thỏa thuận mua vàng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình, chủ tiệm vàng ở TP.Long Xuyên, bị phạt 9 năm tù TRẦN NGỌC

Hùng liên hệ với Lê Văn Phi để thuê Phi vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia cho Tuốt và mang vàng của Tuốt từ Campuchia về TP.Châu Đốc giao cho Cường và Hùng. Cứ mỗi chuyến, Hùng trả công cho Phi 150 USD/kg vàng vận chuyển được. Từ đó, Phi rủ em ruột là Lê Văn Hậu tham gia vận chuyển thuê tiền, vàng qua lại trái phép từ Việt Nam sang Campuchia cho nhóm Cường, Hùng. Mỗi chuyến sang Campuchia mang vàng lậu về Việt Nam, Phi cho Hậu 500.000 đồng. Sau khi nhận được vàng từ Phi và Hậu thì Cường mang từ TP.Châu Đốc xuống TP.Long Xuyên bán lại cho Bình.

Tổng cộng, Cường và Hùng đã 8 lần hùn mua bán vàng, trong đó, từ chuyến mua bán lần thứ 6 trở về sau, Cường chia lại cho Nguyễn Bình Minh hùn mỗi lần 0,5 kg vàng. Tiền lời mỗi chuyến mua bán trót lọt, nhóm của Cường thu lợi 450 USD/3 kg vàng.

Ở chuyến mua bán vàng lậu lần thứ 8 vào ngày 10.1.2022, trong lúc Cường và Bình trao đổi mua bán 3 kg vàng lậu tại TP.Long Xuyên thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Tang vật thu giữ qua định giá gồm 3 thỏi vàng có trọng lượng gần 3 kg (gần 80 lượng), tổng trị giá hơn 4,1 tỉ đồng, 21.000 USD, cùng một số vật chứng có liên quan. Đến ngày 18.1.2022, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị khởi tố để điều tra.

Bị cáo Trang Kiến Cường (phải) khai báo tại phiên tòa TRẦN NGỌC

Trong phiên tòa xét xử diễn ra các ngày 23.10 và 24.10, ban đầu, Nguyễn Thanh Bình không thừa nhận việc mua bán vàng lậu với nhóm của Trang Kiến Cường. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục của cơ quan điều tra thu thập được và lời khai của các bị cáo khác tại tòa, Bình đã thừa nhận hành vi mua vàng lậu của nhóm Cường.

Ngoài mức án tù về tội buôn lậu nêu trên, TAND tỉnh An Giang còn tuyên phạt bổ sung đối với Bình, Cường, Hùng mỗi bị cáo số tiền 100 triệu đồng; phạt Minh số tiền 50 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước gần 3 kg vàng; 21.000 USD tang vật và một số tang vật khác liên quan vụ án.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.10