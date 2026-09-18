Ăn gừng, tỏi có làm nóng gan?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Leah Sarris (Mỹ), gừng và tỏi không phải là nguyên nhân gây “nóng gan” khi được sử dụng với lượng phù hợp, theo Eating Well.

Các chuyên gia cho biết gừng, tỏi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe gan Ảnh: P.H tạo từ AI

Gừng có thể hỗ trợ sức khỏe gan

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính như gingerol và shogaol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung gừng có thể mang lại lợi ích cho người mắc gan nhiễm mỡ, trong đó có khả năng hỗ trợ giảm men gan và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Tỏi hỗ trợ chuyển hóa chất béo

Theo chuyên gia Sarris, tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh có khả năng chống viêm và chống căng thẳng oxy hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo.

Một số nghiên cứu ghi nhận tỏi có thể giúp giảm mỡ trong gan, men gan, cholesterol toàn phần, cholesterol xấu và đường huyết lúc đói.

Tỏi có thể được sử dụng trong bữa ăn dưới dạng sống hoặc nấu chín, tùy khẩu vị và khả năng dung nạp.

Một số gia vị khác cũng được chú ý

Nghệ: Chứa curcumin, hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy nghệ có thể hỗ trợ cải thiện men gan.

Quế: Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe chuyển hóa và gan. Một số nghiên cứu ghi nhận quế có thể giúp giảm men gan ở người mắc tiểu đường.

Nghệ tây: Chứa crocin và crocetin, các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Một số bằng chứng cho thấy nghệ tây có thể giúp cải thiện nhẹ một số chỉ dấu liên quan chức năng gan.

Nhìn chung, gừng, tỏi và các loại gia vị trên có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, chúng không thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị bệnh gan, đặc biệt ở người đã được chẩn đoán bệnh gan.