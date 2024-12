Án hành chính ở TP.HCM giảm mạnh

Theo báo cáo của TAND TP.HCM, trong các vụ án hành chính, TAND hai cấp ở TP.HCM đã thụ lý 879 vụ, đã giải quyết 660 vụ. Có 3/660 án bị hủy, 12/660 án bị sửa do nguyên nhân chủ quan.

So với năm 2023, thụ lý án hành chính giảm 260 vụ việc, giải quyết giảm 95 vụ việc, tỷ lệ tăng 8,8%, vượt so với yêu cầu của Quốc hội giao. Tỷ lệ án hủy do chủ quan giảm 0,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ án sửa do nguyên nhân chủ quan còn cao so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra hơn 0,3%.

Tòa án chú trọng công tác đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp người bị kiện là UBND và Chủ tịch UBND vắng mặt...

Do đó TAND TP.HCM cho rằng: "Việc đối thoại các vụ án hành chính phần lớn không tổ chức được hoặc không đạt được kết quả".

Báo Thanh Niên từng đăng tải loạt bài về bất cập trong án hành chính TNO

Về các vụ án hình sự, TAND hai cấp thụ lý hơn 7.800 vụ, giải quyết hơn 7.700 vụ. Có 17/7.798 vụ bị hủy chiếm 0,22% và 14/7.798 vụ bị sửa chiếm 0,18%. So với năm 2023, án hình sự thụ lý tăng hơn 1.200 vụ, giải quyết tăng hơn 1.300 vụ.

Các nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu; xâm phạm trật tự công cộng; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, đặc biệt các tội phạm về ma túy vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Số vụ án hình sự thụ lý tăng so với cùng kỳ, tính chất phức tạp, mức độ nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi ngày càng cao. TAND TP.HCM đã xử lý nghiêm các vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội (vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1, 2; vụ án Đặng Việt Hà và đồng phạm tại trung tâm đăng kiểm).

Đối với các vụ việc dân sự (dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động), TAND hai cấp thụ lý hơn 57.900 vụ, giải quyết hơn 48.200 vụ việc. Có 59/48.287 vụ bị hủy và 82/48.287 vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan.

So với năm 2023, tòa án hai cấp thụ lý về án dân sự tăng hơn 6.900 vụ việc, giải quyết tăng hơn 4.000 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 3,46%, tỷ lệ án hủy sửa đối với các vụ án dân sự chung không tăng.

Theo lãnh đạo TAND TP.HCM, mặc dù, số lượng án thụ lý tăng, việc giải quyết vụ việc dân sự gặp nhiều khó khăn do phải chờ kết quả ủy thác tư pháp tại nước ngoài, chờ các cơ quan cung cấp tài liệu, chứng cứ; kết quả đo vẽ, giám định...

Tòa án hai cấp đã xét xử tăng 3,46% so với cùng kỳ. Các vụ việc tạm đình chỉ đều có căn cứ pháp luật; chú trọng công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự (có hơn 14.600/48.200 vụ việc giải quyết sơ thẩm được hòa giải thành, chiếm hơn 30%).

TAND TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra để tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong sẽ xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Có giải pháp quyết định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án dân sự, không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán.

Theo báo cáo của TAND TP.HCM, kết quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc hai cấp ở TP.HCM đã thụ lý hơn 79.000 vụ việc, đã giải quyết hơn 69.000 vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 87%; cao hơn năm trước 1,5%. So với năm 2023 số vụ việc đã thụ lý tăng 15.600 vụ việc, giải quyết tăng hơn 11.000 vụ việc, hiện đang giải quyết hơn 9.900 vụ việc. Có 79/69.243 bản án bị hủy và 108/69.243 bản án bị sửa do nguyên nhân chủ quan.