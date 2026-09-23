Ăn mãng cầu xiêm nhiều, nhưng ít ai biết những lợi ích tiềm năng này

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy mãng cầu xiêm có thể liên quan đến huyết áp, đường huyết và sức khỏe tiêu hóa. Tuy nhiên, bằng chứng trên người vẫn còn hạn chế và không nên xem mãng cầu xiêm như một phương pháp điều trị bệnh.

Theo bà Jillian Kubala, thạc sĩ dinh dưỡng tại Mỹ, mãng cầu xiêm chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học.

Sau đây là một số lợi ích tiềm năng của loại quả nhiệt đới này, theo Health (Mỹ).

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy mãng cầu xiêm có thể liên quan đến huyết áp, đường huyết và sức khỏe tiêu hóa ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Có thể giúp giảm viêm

Khi gốc tự do vượt quá khả năng phòng vệ của cơ thể, tình trạng stress oxy hóa và viêm có thể xảy ra. Mãng cầu xiêm chứa nhiều hợp chất thực vật và vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm tổn thương đối với lipid (chất béo), protein và ADN, góp phần giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Có thể hỗ trợ huyết áp

Mãng cầu xiêm cung cấp kali - khoáng chất có vai trò trong điều hòa huyết áp. Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên 143 người tiền tăng huyết áp cho thấy nhóm được bổ sung nước ép mãng cầu xiêm với lượng 2 lần 100 g mỗi ngày trong 3 tháng có huyết áp tâm thu trung bình thấp hơn nhóm đối chứng.

Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu có quy mô tương đối nhỏ và kết quả chưa đủ để khẳng định mãng cầu xiêm có tác dụng điều trị tăng huyết áp. Người bệnh vẫn cần dùng thuốc và thực hiện các biện pháp kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu trên động vật được thực hiện trước đây cho thấy chiết xuất từ quả mãng cầu xiêm có thể ức chế các enzyme phân giải carbohydrate thành glucose. Điều này có thể làm chậm quá trình hấp thu glucose (đường), từ đó góp phần làm giảm đường huyết. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để xác định rõ tác dụng này.

Tốt cho tiêu hóa

Mãng cầu xiêm cung cấp chất xơ, giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Chế độ ăn đầy đủ chất xơ nói chung cũng có lợi cho sức khỏe tiêu hóa.

Tuy nhiên, lợi ích này không riêng biệt ở mãng cầu xiêm. Rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt cũng là những nguồn chất xơ quan trọng.

Được nghiên cứu về khả năng chống ung thư

Mãng cầu xiêm chứa acetogenin, alkaloid và flavonoid - những hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và chống ung thư. Một số nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất mãng cầu xiêm có thể tác động đến tế bào ung thư. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để làm rõ tác dụng tiềm năng này.