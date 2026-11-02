'Án mạng karaoke': Vân Dung, Thiên Ân có 'cứu' được kịch bản nhiều lỗ hổng?

Karaoke vốn là hình thức giải trí quen thuộc trong đời sống người Việt, nhưng cũng không ít lần trở thành nguồn cơn của những mâu thuẫn hàng xóm vì tiếng ồn. Đạo diễn Hoàng Lê khai thác chính chất liệu này để xây dựng câu chuyện trong Án mạng karaoke, đặt một thói quen sinh hoạt đời thường vào bối cảnh trinh thám pha hài đen.

Phim xoay quanh chuyến đi chữa lành của một nhóm người tại ngôi nhà biệt lập trên núi. Trong đoàn có bà Thủy (Vân Dung thủ vai), người phụ nữ mê hát karaoke đến mức khiến những người xung quanh không ít lần khó chịu. Chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi bà bị sát hại.

Từ đây, những người có mặt đều trở thành đối tượng tình nghi. Tâm (Đoàn Thiên Ân thủ vai), nữ phóng viên có mặt trong chuyến đi, cùng thầy Nguyện Giang (Đại Nghĩa thủ vai) bị cuốn vào hành trình tìm kiếm hung thủ. Tuy nhiên, khi câu chuyện dần đi sâu vào quá trình điều tra, những hạn chế trong cách xây dựng kịch bản cũng bắt đầu bộc lộ.

Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai nữ phóng viên Tâm, thử sức với màu sắc trinh thám trong Án mạng karaoke Ảnh: ĐPCC

Nhiều tình tiết phi lý

Điểm đáng tiếc nhất của Án mạng karaoke nằm ở cách triển khai câu chuyện trinh thám. Phim tạo được tiền đề có khả năng mở ra nhiều hướng suy luận, khi mỗi nhân vật đều có bí mật, mâu thuẫn và động cơ riêng. Thế nhưng, thay vì tận dụng những yếu tố này để xây dựng một quá trình phá án chặt chẽ, tác phẩm lại đưa ra nhiều tình tiết thiếu thuyết phục.

Một số diễn biến được giải quyết khá dễ dàng, trong khi mối liên hệ giữa các manh mối và kết luận của nhân vật chưa được lý giải thấu đáo. Có những thời điểm, khán giả được dẫn dắt đến một giả thuyết nhưng chưa kịp hiểu cơ sở của suy luận thì phim đã chuyển sang một hướng khác. Điều này khiến hành trình truy tìm hung thủ thiếu sự liền mạch, làm giảm cảm giác được đồng hành phá án cùng nhân vật.

Đáng nói, một bộ phim trinh thám không nhất thiết phải để khán giả đoán được hung thủ từ sớm, nhưng cần bảo đảm rằng khi sự thật được phơi bày, những manh mối trước đó phải có khả năng kết nối và giải thích hợp lý. Bất ngờ không thể chỉ đến từ việc đưa ra một thông tin mới, mà cần được chuẩn bị bằng những chi tiết đủ sức thuyết phục.

Ở Án mạng karaoke, một số cú đảo chiều cuối phim dù tạo được yếu tố bất ngờ nhưng chưa hoàn toàn giải quyết những khoảng trống về logic. Động cơ của nhân vật, diễn biến dẫn đến hành vi gây án và cách các bí mật được hé lộ đôi lúc còn khiên cưỡng. Thay vì khiến người xem phải suy ngẫm về những manh mối đã xuất hiện, phim có lúc tạo cảm giác đang yêu cầu khán giả chấp nhận những lời giải thích được đưa ra một cách vội vàng.

Đây cũng là điểm khiến trải nghiệm xem phim trở nên thiếu thỏa mãn. Khán giả có thể chấp nhận một câu chuyện hư cấu với những tình huống cường điệu, đặc biệt ở thể loại hài đen. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn đặt trọng tâm vào một vụ án mạng và hành trình truy tìm hung thủ, tác phẩm vẫn cần duy trì những quy tắc logic cơ bản.

Một bộ phận khán giả vì thế cho rằng phim chưa đủ sức hấp dẫn, các tình tiết phá án thiếu hồi hộp, một số nút thắt và động cơ gây án chưa thuyết phục. "Để so với dòng trinh thám thì phim còn nhiều lỗ hổng", một khán giả nhận xét.

Bên cạnh kịch bản, nhịp kể cũng là vấn đề đáng bàn. Phần đầu phim dành khá nhiều thời lượng để giới thiệu nhân vật và những tình huống sinh hoạt, khiến câu chuyện mất thời gian mới đi vào trọng tâm. Khi án mạng xảy ra, quá trình điều tra lại chưa được khai thác đủ sâu để tạo nên sự căng thẳng cần thiết.

Vân Dung vào vai bà Thủy, nhân vật có niềm đam mê karaoke trở thành nguồn cơn của nhiều mâu thuẫn Ảnh: ĐPCC

Phim có sự đan xen giữa hài hước và giật gân, nhưng hai yếu tố chưa thực sự bổ trợ cho nhau. Những màn đối đáp và tình huống gây cười đôi lúc xuất hiện chưa đúng thời điểm, làm gián đoạn không khí bí ẩn. Trong khi đó, các phân đoạn điều tra chưa đủ sức nặng để duy trì sự hồi hộp sau những khoảng nghỉ dành cho tiếng cười.

Đặc biệt, nhân vật Tâm được xây dựng với vai trò trung tâm và liên tục giữ thế chủ động trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc nhân vật thường xuyên nắm bắt tình huống, đưa ra phán đoán và dẫn dắt diễn biến mà chưa có đủ cơ sở thuyết phục khiến hành trình phá án đôi chỗ trở nên dễ dàng một cách bất thường. Điều này không chỉ làm giảm tính thử thách của câu chuyện mà còn khiến khán giả khó cảm nhận được sự phức tạp của vụ án.

Dàn diễn viên gạo cội có cứu được bộ phim?

Trong những hạn chế của kịch bản, dàn diễn viên vẫn là yếu tố giúp Án mạng karaoke giữ được sức hút nhất định. Vân Dung tạo dấu ấn với vai bà Thủy, người phụ nữ có niềm đam mê karaoke đến mức trở thành nỗi ám ảnh của những người xung quanh. Lối diễn cường điệu, giàu màu sắc hài của nữ nghệ sĩ phù hợp với tính cách nhân vật, đồng thời tạo nên một tiền đề thú vị cho vụ án.

Đoàn Thiên Ân cũng có cơ hội thử sức với hình tượng khác biệt khi đảm nhận vai Tâm. So với những vai nữ chính ngôn tình trước đó, đây là lựa chọn mới mẻ, đòi hỏi cô thể hiện sự nhạy bén và khả năng xử lý tình huống. Tuy nhiên, cách nhả thoại ở một số phân đoạn chưa tự nhiên, biểu cảm đôi lúc còn đơn điệu, chưa làm nổi bật được sự sắc sảo của nhân vật.

Đại Nghĩa mang đến nét duyên riêng qua vai thầy Nguyện Giang, trong khi Thanh Sơn cùng các diễn viên Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Phương Dung và Tiểu Bảo Quốc góp phần tạo nên nhóm nhân vật đa dạng. Một số màn tung hứng, đặc biệt ở tuyến hài, giúp bộ phim có những khoảnh khắc giải trí. Ngoài ra, phần hình ảnh, bối cảnh và âm thanh cũng nhận được phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả.

Dẫu vậy, những điểm sáng này chưa đủ để khỏa lấp hạn chế cốt lõi của tác phẩm. Diễn xuất có thể tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, bối cảnh có thể tăng tính chân thực, nhưng với một bộ phim lấy vụ án mạng làm trung tâm, sự hợp lý của kịch bản vẫn là yếu tố quyết định trải nghiệm người xem.

Theo Box office vietnam, bộ phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 46 tỉ đồng tính đến 10 giờ 30 ngày 2.11.

Sau cùng, Án mạng karaoke có ý tưởng tương đối khác biệt khi đưa câu chuyện về tiếng ồn karaoke vào một vụ án trinh thám pha hài đen. Phim cũng gợi mở vấn đề về ý thức sống chung và sự tôn trọng trong cộng đồng. Tuy nhiên, thông điệp xã hội hay một tiền đề thú vị không thể thay thế cho sự chặt chẽ trong cách kể chuyện.

Một bộ phim có thể đánh lừa khán giả bằng những cú twist, nhưng không nên buộc họ phải bỏ qua những điều phi lý để chấp nhận lời giải. Với Án mạng karaoke, điều đáng tiếc không hẳn là khán giả không đoán được hung thủ, mà là khi đáp án được đưa ra, họ vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.