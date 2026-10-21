Vân Dung run rẩy khi đóng cảnh táo bạo với bạn diễn kém 16 tuổi

Án mạng karaoke do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo vừa có buổi ra mắt vào chiều 21.10, quy tụ các diễn viên như Đoàn Thiên Ân, NSƯT Đại Nghĩa, Vân Dung, Thanh Sơn, Tiểu Bảo Quốc, Phương Dung, Trịnh Thảo, Quỳnh Lý, Tạ Lâm và Tuyền Mập.

Tại sự kiện, Vân Dung chia sẻ về những cảnh quay tình cảm với Thanh Sơn, nữ diễn viên thừa nhận không tránh khỏi sự hồi hộp khi lần đầu thử sức với dạng vai khác hẳn hình ảnh quen thuộc trước đây trên màn ảnh.

“Đóng chung với diễn viên đẹp trai như Sơn, chân tay tôi cứ run lẩy bẩy. Bình thường, tôi toàn diễn những vai đanh đá, chưa bao giờ được đóng vai tình cảm như thế”, nữ diễn viên chia sẻ.

Vân Dung chia sẻ về những cảnh quay tình cảm với Thanh Sơn trong phim Án mạng karaoke Ảnh: ĐPCC

Vân Dung tiết lộ chị thậm chí không dám xem lại những đoạn trích có cảnh quay chung với Thanh Sơn vì lo mình diễn chưa tự nhiên, biểu cảm quá đà hoặc không phù hợp khi đứng cạnh bạn diễn. Tuy nhiên, phản ứng từ bạn bè khiến nữ diễn viên bất ngờ. “Mấy chục năm mới thấy Vân Dung sexy thế này”, cô kể lại lời nhận xét của những người thân quen sau khi xem các trích đoạn.

Về phía Thanh Sơn, nam diễn viên cho biết cả hai đều chưa hình dung đầy đủ về cảnh quay khi mới đọc kịch bản. Đặc biệt, phân đoạn trên núi cũng là cảnh quay đầu tiên của hai chị em trong phim.

“Hôm đó tôi rất áp lực, chưa kịp nhập vai đã phải vào thẳng nhân vật. Hy vọng cảnh quay này sẽ để lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi xem phim”, Thanh Sơn bày tỏ.

Thiên Ân muốn thoát khỏi hình ảnh quen thuộc

Trong Án mạng karaoke, Đoàn Thiên Ân vào vai Tâm, nhân vật bị cuốn vào vụ án mạng xảy ra trong chuyến đi lên núi. Sau dự án trước đó khiến cô bật khóc nhiều lần, nữ diễn viên mong muốn làm mới hình ảnh bằng một vai diễn có nhiều thử thách hơn.

“Sau bộ phim trước, tôi muốn làm mới bản thân. Vai diễn lần này không hoàn toàn khác biệt nhưng có những thử thách mới, giúp tôi chứng minh mình có thể đảm nhận những dạng vai ngoài tình cảm”, Thiên Ân chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết phần thoại dài, đòi hỏi lập luận và diễn biến tâm lý rõ ràng là một trong những áp lực khi quay phim. Cô được NSƯT Đại Nghĩa và Thanh Sơn hỗ trợ học thoại, giữ bình tĩnh trên trường quay. Trước việc Án mạng karaoke ra rạp gần thời điểm Chị chị em em 3 có Kỳ Duyên tham gia, Thiên Ân khẳng định cô không xem đây là sự cạnh tranh mà vẫn ủng hộ đồng nghiệp.

Đoàn Thiên Ân và NSƯT Đại Nghĩa lần đầu kết hợp trong một bộ phim điện ảnh Ảnh: ĐPCC

Về phần Đại Nghĩa, bên cạnh lịch trình với Anh trai vượt ngàn chông gai, sân khấu kịch và các chương trình giải trí, anh vẫn duy trì việc tập luyện thể chất, đạp xe trung bình khoảng 40 km mỗi ngày để đáp ứng cường độ làm việc. Trong phim, anh đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, nhân vật gắn với việc tu tập và thiền định.

Đại Nghĩa cho biết ban đầu nhân vật được xây dựng theo hướng một thiền sư, nhưng anh đề xuất điều chỉnh để tránh khiến nhân vật gắn với một tôn giáo cụ thể. “Tôi muốn đây là một người tự tu tập, lên núi tĩnh tâm, chứ không đại diện cho một tôn giáo nào. Như vậy, câu chuyện cũng tránh chạm đến niềm tin riêng của khán giả”, nam nghệ sĩ nói.

Theo Đại Nghĩa, điều anh quan tâm ở nhân vật là sự đối lập giữa lời nói và bản chất bên trong mỗi người. “Một người có thể nói những điều hay, răn dạy người khác sống tốt, nhưng chưa chắc bên trong đã thực sự tốt. Quan trọng là mỗi người phải vượt qua cái tôi của mình”, anh chia sẻ.

Phim Án mạng karaoke được phân loại T16 và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 30.10.2026.