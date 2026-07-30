Nghệ sĩ Vân Dung 'lột xác' ở tuổi 51

Nhà sản xuất Án mạng karaoke vừa hé lộ những thước phim đầu tiên với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Vân Dung (vai bà Thủy), Đại Nghĩa (vai Tuệ Giác), Quỳnh Lý (vai Mắm), Tạ Lâm (vai Nhĩ), Thanh Sơn (vai Trực)...

Trong vai trò giám đốc sáng tạo, Võ Thanh Hòa cho biết phim trinh thám có khả năng lôi cuốn khán giả vào hành trình suy luận đến phút cuối. Tuy nhiên, thay vì đi theo mô típ quen thuộc, ê kíp muốn thử sức ở hướng đi mới khi kết hợp giữa trinh thám và hài, khởi nguồn từ một vụ án rất đời thường. “Hy vọng Án mạng karaoke sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ, khác biệt và phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả”, phía ê kíp chia sẻ.

Lý do Vân Dung góp mặt trong 'Án mạng karaoke'

Tạo hình của nghệ sĩ Vân Dung trong phim điện ảnh Án mạng karaoke Ảnh: NSX

Một trong những vai diễn gây chú ý trong phim là bà Thủy do nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận - một người đam mê hát karaoke. Tuy nhiên, thú vui này cũng là nguồn cơn gây nên cái chết của bà, khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Sau hai thập kỷ ghi dấu ấn qua các tiểu phẩm hài đình đám hay những nhân vật bà mẹ cá tính trên sóng truyền hình giờ vàng, nghệ sĩ Vân Dung đã có bước chuyển mình khi chạm ngõ điện ảnh. Trước khi đến với Án mạng karaoke, nữ nghệ sĩ từng gây chú ý qua các vai diễn trong Quỷ cẩu (2023), Quỷ nhập tràng (2026).

Chia sẻ về việc lựa chọn nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thủy trong Án mạng karaoke, giám đốc sản xuất Mai Bảo Ngọc cho biết: “Ngay từ khi xây dựng nhân vật bà Thủy, người đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là nghệ sĩ Vân Dung. Có thể nói đây là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho chị. Chị sở hữu nội lực diễn xuất rất lớn để tạo nên một nhân vật vừa khiến khán giả bật cười, vừa đủ sức dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của một vụ án mạng”.

Sự trở lại của Đoàn Thiên Ân sau loạt phim trăm tỉ khiến nhiều khán giả tò mò Ảnh: NSX

Đối với ê kíp, nghệ sĩ Vân Dung là một sự bảo chứng về mặt diễn xuất khi luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật. “Điều khiến chúng tôi rất vui là ngay khi nghe ý tưởng về Án mạng karaoke, chị gần như đồng ý ngay lập tức vì thấy đây là một dự án thú vị và khác biệt. Chị cũng rất hào hứng khi được thử sức với một màu sắc hoàn toàn mới, nơi hài hước và trinh thám đan xen trong cùng một nhân vật”, phía nhà sản xuất chia sẻ.

Sau danh hiệu Miss Grand Vietnam 2023, Đoàn Thiên Ân rẽ hướng sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Nụ hôn bạc tỉ, Hẹn em ngày nhật thực - đều vượt mốc doanh thu trăm tỉ. Với dự án Án mạng karaoke, đây được xem là bứt phá mới của nàng hậu khi cô sẵn sàng thử thách bản thân ở những vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, khẳng định hướng đi lâu dài với lĩnh vực diễn xuất.

Đạo diễn Hoàng Lê nói về dự án của mình: “Nhìn lại hành trình 15 năm qua, việc đưa các bộ phim trước đây chu du tại các liên hoan phim và chợ dự án quốc tế không chỉ là một trải nghiệm, mà là một bước đệm vô giá giúp tôi rèn giũa tư duy, định hình ngôn ngữ điện ảnh và trưởng thành hơn qua từng thước phim. Chính từ môi trường quốc tế đầy thử thách với những góc nhìn đa chiều đó, tôi đã tích lũy được sự tự tin để bước vào một chương mới trong sự nghiệp”.