Con trai nghệ sĩ Vân Dung đóng chính phim giờ vàng sau 'Đi giữa trời rực rỡ'

Sự tái xuất của con trai nghệ sĩ Vân Dung không chỉ thu hút bởi đây là dự án truyền hình mới sau quãng thời gian vắng bóng, mà còn bởi khán giả đang chờ xem Long Vũ sẽ vượt qua cái bóng của nhân vật Chải trong Đi giữa trời rực rỡ như thế nào.

Năm 2024, Đi giữa trời rực rỡ trở thành một trong những bộ phim truyền hình gây sốt trên sóng giờ vàng. Bên cạnh câu chuyện về cô gái người Dao tên Pu, nhân vật Chải do Long Vũ đảm nhận lại bất ngờ tạo nên hiệu ứng trên mạng xã hội.

Con trai nghệ sĩ Vân Dung - Long Vũ trong phim Mùa hè năm ấy ẢNH: VFC CUNG CẤP

Chàng trai vùng cao có vẻ ngoài ngang tàng, bộc trực nhưng chân thành, si tình đã giúp Long Vũ nhận được nhiều lời khen về diễn xuất tự nhiên. Hình ảnh Chải liên tục xuất hiện trên các diễn đàn phim, nhiều phân đoạn của nhân vật được chia sẻ rộng rãi, góp phần đưa Long Vũ trở thành gương mặt trẻ nổi bật của phim truyền hình Việt.

Thành công của vai diễn cũng khiến nam diễn viên đối diện với không ít áp lực. Khi một nhân vật tạo được dấu ấn, khán giả thường có xu hướng gắn diễn viên với hình tượng ấy. Vì vậy, mỗi lần trở lại, bài toán lớn nhất không phải là nổi tiếng hơn, mà là làm mới chính mình.

Sau Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ gần như không xuất hiện trong các dự án phim giờ vàng. Điều đó từng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu nam diễn viên có tạm dừng đóng phim hay đang chờ một vai diễn phù hợp hơn.

Theo chia sẻ của Long Vũ, quãng thời gian vừa qua anh vẫn học tập, trau dồi kỹ năng diễn xuất và cân nhắc kỹ trước khi nhận dự án mới. Nam diễn viên cho biết không muốn xuất hiện liên tục chỉ để giữ sức nóng, mà mong chờ một nhân vật đủ khác biệt để thử thách bản thân.

Nghệ sĩ Vân Dung lần đầu tiên đóng chung phim với con trai Long Vũ ẢNH: VFC CUNG CẤP

Long Vũ trong Mùa hè năm ấy

Sự trở lại của Long Vũ lần này gắn với Mùa hè năm ấy - bộ phim mới phát sóng trên VTV3, khai thác đề tài thanh xuân, tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành của những người trẻ.

Phim đưa khán giả trở về những năm tháng học trò trong trẻo, nơi những ước mơ, rung động đầu đời và tình bạn đẹp được đặt cạnh những biến cố khiến mỗi người phải lựa chọn con đường riêng của mình.

Long Vũ đảm nhận vai Khánh ở giai đoạn tuổi trẻ. Đây là chàng trai mang nhiều hoài bão, giàu tình cảm nhưng cũng phải đối diện với những ngã rẽ quan trọng của tuổi trưởng thành. Khi nhân vật bước sang giai đoạn sau, vai diễn được tiếp nối bởi diễn viên Tô Dũng, tạo nên hai lát cắt của cùng một cuộc đời.

So với Chải, Khánh là một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác. Nếu Chải sống theo bản năng, bộc trực và giàu cảm xúc thì Khánh mang nội tâm sâu hơn, trưởng thành qua những va vấp của cuộc sống. Đây cũng là điểm khiến Long Vũ quyết định nhận lời tham gia dự án.

Nam diễn viên cho biết điều hấp dẫn nhất ở vai diễn là hành trình lớn lên của nhân vật. Khánh không phải mẫu người hoàn hảo mà liên tục thay đổi sau những trải nghiệm của tuổi trẻ. Chính sự chuyển biến ấy tạo cơ hội để anh thử sức với nhiều cung bậc cảm xúc thay vì lặp lại hình ảnh từng thành công trước đây.

Bên cạnh Long Vũ, Mùa hè năm ấy còn quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ như Lưu Ly, Hà Thành, Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Châu Dương… Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi Long Vũ và mẹ là nghệ sĩ Vân Dung cùng xuất hiện trong một dự án phim truyền hình, dù hai mẹ con không đảm nhận tuyến nhân vật có nhiều tương tác.