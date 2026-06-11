Mỹ nhân phim giờ vàng gây chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ

Trong Lửa trắng, Việt Hoa khiến nhiều người bất ngờ với một vai diễn gai góc, nổi loạn và đầy màu sắc. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý của nữ diễn viên sinh năm 1996 sau giai đoạn thăng hoa cả trong cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp.

Tạo hình của mỹ nhân phim giờ vàng - Việt Hoa trong Lửa trắng ẢNH: VFC CUNG CẤP

Việt Hoa tái xuất với vai diễn nổi loạn

Cuối tháng 5 vừa qua, Việt Hoa và diễn viên Trọng Trí tổ chức lễ cưới sau gần một thập kỷ gắn bó. Cặp đôi quen nhau từ thời sinh viên, đồng hành trong cả cuộc sống lẫn nghệ thuật trước khi quyết định về chung một nhà. Trước đó, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng nhiều lần hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới do dịch bệnh và công việc. Hôn lễ của cặp diễn viên nhận được sự quan tâm bởi chuyện tình bền bỉ, kín tiếng giữa showbiz nhiều biến động.

Phim Lửa trắng do Bùi Quốc Việt đạo diễn, Vũ Liêm biên kịch, thuộc dòng phim chất lượng cao của VFC phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm và thứ sáu trên VTV3. Bộ phim khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy trong bối cảnh đời sống hiện đại, nơi các loại ma túy thế hệ mới len lỏi vào giới trẻ thông qua những buổi tiệc, livestream, ánh hào quang nổi tiếng và cả mạng xã hội. Không chỉ là câu chuyện truy bắt tội phạm, Lửa trắng còn đào sâu những giằng xé tâm lý của người thực thi nhiệm vụ và thế giới ngầm đầy cám dỗ, nguy hiểm.

Cảnh trong phim Lửa trắng có Việt Hoa đóng ẢNH: VFC CUNG CẤP

Trong phim, Việt Hoa đảm nhận vai Mai - một cô gái cá tính, gan lì, có phần nổi loạn, lém lỉnh nhưng ẩn chứa nhiều uẩn khúc về thân phận. Đây được xem là nhân vật khác biệt gần như hoàn toàn với những vai diễn trước đây của nữ diễn viên. Nếu khán giả từng quen với hình ảnh Việt Hoa trong những bộ phim tâm lý gia đình, những nhân vật hiền lành, chịu nhiều tổn thương thì Mai lại là một màu sắc "hầm hố" hơn, thậm chí có chút ngang tàng. Chính Việt Hoa thừa nhận đây là vai diễn khiến cô chịu không ít áp lực bởi tính cách nhân vật trái ngược hoàn toàn với cô ngoài đời. Cô phải dành nhiều thời gian đọc kịch bản, nghiên cứu tâm lý nhân vật trước mỗi ngày quay để tìm cách thể hiện phù hợp.

Để hóa thân vào Mai, Việt Hoa còn quyết định thay đổi diện mạo khi cắt tóc ngắn, chủ động tìm kiếm trang phục phù hợp thay vì sử dụng đồ tài trợ như nhiều dự án trước. Nữ diễn viên tiết lộ cô phải lùng sục các cửa hàng, thậm chí đặt đồ từ nước ngoài để tạo nên phong cách bụi bặm, nổi loạn cho nhân vật. Ngoài ra, cô còn phải học võ để phục vụ các cảnh hành động - điều vốn khá xa lạ với nữ diễn viên quen những vai diễn thiên về tâm lý.

"Tôi vào vai một cô gái nổi loạn và cá tính. Đó là một cô gái 25 tuổi trong khi tôi đã 30 tuổi nên đây cũng là thử thách ở vai diễn mới", Việt Hoa chia sẻ.

Đáng chú ý, tuyến tình cảm giữa Mai và nhân vật Cương "đen" do Duy Hưng thủ vai cũng được xem là điểm nhấn của Lửa trắng. Theo chia sẻ từ Việt Hoa, ở những tập đầu cả hai thường xuyên đối đầu, xung đột nhưng dần nảy sinh cảm xúc trong những tình huống đầy căng thẳng của thế giới ngầm. Đây cũng là màn kết hợp mới được kỳ vọng tạo nhiều bất ngờ trên màn ảnh nhỏ.

Trước Lửa trắng, Việt Hoa là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều dự án như Trở về giữa yêu thương, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Độc đạo, Gió ngang khoảng trời xanh… Nữ diễn viên ghi dấu bởi lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng hóa thân vào những kiểu nhân vật đời thường. Tuy nhiên, việc liên tục gắn với hình tượng hiền lành cũng từng khiến cô bị nhận xét thiếu đột phá. Chính vì vậy, việc tái xuất với một nhân vật nhiều góc cạnh như Mai được xem là cơ hội để Việt Hoa làm mới hình ảnh sau khi bước sang chặng đường mới của cuộc sống.