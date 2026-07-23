'Soái ca' phim truyền hình phía nam giờ ra sao?

Theo chia sẻ của Thanh Thức, hiện tại anh chưa thể tiết lộ nhân vật cụ thể trong phim Như hạt mưa sa của đạo diễn Trương Dũng, nhưng những hình ảnh hậu trường cho thấy nam diễn viên tiếp tục duy trì nhịp làm nghề bền bỉ ở tuổi ngoài 40. Giữa thời điểm màn ảnh liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ, Thanh Thức vẫn giữ vị trí riêng của một "soái ca" quen thuộc trong dòng phim truyền hình phía nam.

Hành trình làm nghề bền bỉ và cuộc sống kín tiếng

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nam diễn viên sinh năm 1984 bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu, sở hữu chiều cao khoảng 1,81 m, gương mặt góc cạnh và phong thái nam tính. Trước khi trở thành một diễn viên quen thuộc, anh từng tạo dấu ấn trên sàn diễn thời trang, sau đó chuyển hướng sang phim ảnh từ những vai nhỏ.

Lợi thế ngoại hình từng giúp Thanh Thức thường xuyên được giao những nhân vật lịch lãm, thành đạt hoặc có xuất thân tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài, anh khó có thể duy trì sự hiện diện trên màn ảnh suốt hơn hai thập niên. Sức bền của nam diễn viên đến từ việc đều đặn nhận phim, chấp nhận cả vai chính lẫn vai phụ và không đóng khung bản thân trong một dạng vai duy nhất.

Thanh Thức trong phim truyền hình Mẹ biển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Mẹ biển

Thanh Thức từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được khán giả phía nam biết đến như Cô gái xấu xí, Blog và người đẹp, Khi yêu đừng quay đầu lại, Vòng vây hoa hồng, Hồng nhan, Gạo nếp gạo tẻ… Trong đó, Khi yêu đừng quay đầu lại giúp anh được chú ý khi đóng cặp với Ngân Khánh trong một câu chuyện tình mang màu sắc kỳ bí.

Qua nhiều năm, hình ảnh của Thanh Thức trên phim thường gắn với kiểu đàn ông điềm đạm, tử tế và giàu tình cảm. Đây vừa là lợi thế, vừa là giới hạn. Vai Nghĩa trong Thử thách cuộc đời là một ví dụ cho hình tượng quen thuộc ấy. Nghĩa hiền lành, tốt bụng đến mức liên tục chịu thiệt thòi, khiến không ít khán giả vừa thương vừa bức xúc. Nhân vật cho thấy khả năng tạo thiện cảm của Thanh Thức, nhưng cũng phản ánh việc anh từng bị "đóng đinh" quá lâu trong dạng vai người đàn ông cam chịu, chính trực.

Nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn được đóng phản diện hoặc những nhân vật có màu sắc khác biệt để thoát khỏi vùng an toàn.

Bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của Thanh Thức đến từ loạt phim Lật mặt của đạo diễn Lý Hải. Trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, anh vào vai An, một thành viên trong nhóm bạn cùng sở hữu tấm vé số trúng giải độc đắc. Nhân vật không có hành trình dài nhưng là mắt xích quan trọng, mở ra những xung đột và bí mật phía sau tình bạn tưởng như bền chặt.

Tạo hình của Thanh Thức trong dự án phim truyền hình mới nhất ẢNH: NVCC

Vai An được khán giả chú ý và giúp Thanh Thức có tên trong vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 29. Thành công của bộ phim cũng mang lại cho anh thêm cơ hội ở điện ảnh sau nhiều năm được nhận diện chủ yếu qua truyền hình.

Đến Lật mặt 7: Một điều ước, Thanh Thức tiếp tục được đạo diễn Lý Hải mời tham gia nhưng với một nhân vật hoàn toàn khác. Anh vào vai con rể của bà Hai, là chồng của Năm Thảo trong những phân đoạn hồi tưởng, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của đạo diễn dành cho anh.

Năm 2025, Thanh Thức gây chú ý với vai Biển trong phim truyền hình Mẹ biển của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Dù chỉ xuất hiện ở những tập cuối, nhân vật lại giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết nút thắt lớn nhất của bộ phim. Anh từng chia sẻ mình không đặt nặng vai chính hay phụ, điều quan trọng là nhân vật đủ hay để cống hiến.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Thanh Thức tham gia phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của vào tháng 6.2025, trực tiếp thực hiện một số cảnh quay mạo hiểm. Sau đó, anh góp mặt trong Chị ngã em nâng với vai người cha của hai nhân vật chính trong những cảnh hồi tưởng.

Ngoài màn ảnh, Thanh Thức có đời sống khá kín đáo. Anh hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện tình cảm, ít xuất hiện trong những ồn ào của giới giải trí. Trang cá nhân của nam diễn viên chủ yếu là hình ảnh hậu trường, luyện tập thể thao và những chuyến đi.

Ở tuổi ngoài 40, Thanh Thức vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung và phong độ. Anh duy trì tập luyện đều đặn để đáp ứng những yêu cầu ngày càng đa dạng của công việc diễn xuất.

Sự nghiệp của Thanh Thức không đi theo con đường của những hào quang bùng nổ, mà được xây dựng bằng sự bền bỉ và nghiêm túc. Dự án Như hạt mưa sa vừa hoàn thành sau ba tháng quay tại miền Tây thêm một lần cho thấy anh vẫn miệt mài với nghề.

Danh xưng "soái ca phim truyền hình phía nam" có thể bắt đầu từ ngoại hình, nhưng điều giúp Thanh Thức được khán giả nhớ đến suốt hơn 20 năm chính là sự bền bỉ, thái độ làm nghề chỉn chu và khả năng tạo cảm xúc qua từng vai diễn.