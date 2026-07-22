Vì sao Trấn Thành gây tranh cãi?

Trong đó, một bộ phận khán giả bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí cho rằng nếu chỉ xét về ngoại hình, Trấn Thành không phải gương mặt họ nghĩ tới đầu tiên khi nhắc đến một bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế. Ngay cả Trấn Thành cũng ngạc nhiên, "mắc cười", "sượng chín người" và cho rằng chuyên trang của Mỹ chắc có sự nhầm lẫn khi chọn anh vào top đề cử này.



Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu Việt Nam có đại diện ở hạng mục "đẹp trai", họ sẽ đề xuất những gương mặt có lợi thế ngoại hình như Hieuthuhai, Isaac hay Quốc Anh. Bởi theo họ, Trấn Thành nổi bật bởi tài năng, sự thông minh và sức ảnh hưởng hơn là nhan sắc.

Trấn Thành được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả cho rằng phản ứng ấy xuất phát từ việc nhiều người vẫn hiểu TC Candler như một cuộc thi sắc đẹp. Trong khi đó, đơn vị này nhiều lần khẳng định tiêu chí của bảng xếp hạng này không chỉ là đường nét khuôn mặt mà còn bao gồm thần thái, cá tính, phong cách, sức hút và tầm ảnh hưởng. Vì vậy, việc Trấn Thành được đề cử không phải điều quá khó hiểu.

Trong hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành ghi dấu ấn với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Các phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi do anh đạo diễn đều tạo kỷ lục doanh thu, giúp Trấn Thành trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của showbiz Việt.

Thực tế, Trấn Thành không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên tạo ra tranh luận khi xuất hiện trong danh sách của TC Candler. Trước đây, Sơn Tùng M-TP cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi được đề cử.



Trong những năm gần đây, các nghệ sĩ Việt được TC Candler chú ý ngày càng nhiều. Ở hạng mục nam có Sơn Tùng M-TP, Isaac, Hieuthuhai, Quốc Anh, Hùng Huỳnh, Jack và mới nhất là Trấn Thành. Ở hạng mục nữ, nhiều hoa hậu, diễn viên, ca sĩ như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Thiên Ân, Ninh Dương Lan Ngọc... cũng xuất hiện trong danh sách đề cử, cho thấy hình ảnh nghệ sĩ Việt ngày càng được biết đến rộng rãi hơn.