Nam chính phim Trấn Thành đứng chung top đề cử với Hứa Quang Hán

Sự xuất hiện của diễn viên Quốc Anh trong danh sách do TC Candler công bố nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi anh đang là một trong những gương mặt nam nổi bật của màn ảnh Việt cả về ngoại hình lẫn độ phủ sóng.

Diễn viên Quốc Anh bày tỏ niềm vui khi đứng chung top đề cử với Hứa Quang Hán ẢNH: QUỐC ANH CUNG CẤP

Ngày 12.7, TC Candler tiếp tục giới thiệu các ứng viên của cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026. Quốc Anh là nghệ sĩ Việt mới nhất được xướng tên, bên cạnh nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, thời trang và thể thao quốc tế. Trước Quốc Anh, một số nghệ sĩ nam Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, Isaac, HIEUTHUHAI, Jack, Anh Tú Atus hay Hùng Huỳnh cũng đã xuất hiện trong danh sách đề cử.

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Quốc Anh bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nam diễn viên đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

Diễn viên Quốc Anh có ngoại hình nổi bật và là gương mặt trẻ của màn ảnh VIệt ẢNH: QUỐC ANH CUNG CẤP

Quốc Anh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao khoảng 1,86 m, gương mặt góc cạnh cùng phong cách lịch lãm. Trước khi nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh, anh hoạt động với vai trò người mẫu. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua các phim Trạng Quỳnh, Ước hẹn mùa thu, Bí mật của gió và sau đó là vai Lâm thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau trên sóng giờ vàng VTV.

Bước ngoặt của Quốc Anh đến khi anh được Trấn Thành lựa chọn vào vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ. Nhân vật của anh là trung tâm của câu chuyện tình cảm nhiều biến động. Thành công thương mại của bộ phim giúp tên tuổi Quốc Anh được biết đến rộng rãi hơn. Tiếp đó, Quốc Anh tiếp tục đảm nhận vai Ngọc Sơn trong Thỏ ơi của Trấn Thành.

Chia sẻ với Thanh Niên, Quốc Anh cho rằng anh vui và bất ngờ nhưng cũng hơi ngại một chút vì đây là lần đầu tiên anh được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.

"Trước giờ, tôi luôn nghĩ mình chỉ có một gương mặt ưa nhìn và nụ cười bình thường thôi, nên khi thấy tên mình xuất hiện cùng những anh chị như NSƯT Kim Tuyến, Ninh Dương Lan Ngọc, Isaac, Anh Tú Atus, đặc biệt Hứa Quang Hán - là hình tượng diễn viên mà tôi rất yêu thích và học hỏi được nhiều điều thì càng thấy vinh dự hơn. Với tôi, chỉ riêng việc được góp mặt trong danh sách này đã là một niềm vui và động lực rất lớn. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi".