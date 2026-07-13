Vì sao MV 'Come My Way' của Sơn Tùng M-TP gây sốt trở lại?

MV Come My Way vừa phát hành của Sơn Tùng M-TP dù chỉ là một phiên bản mới của ca khúc vẫn nhanh chóng gây bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, đưa Come My Way một lần nữa trở lại tâm điểm.

Sơn Tùng M-TP vừa tung Come My Way (Softer Version) vào ngày 12.7

ẢNH: CẮT TỪ MV

Ngay từ khi ra mắt cuối tháng 5, Come My Way được xem là màn trở lại đáng chú ý của Sơn Tùng M-TP sau gần hai năm vắng bóng. Ca khúc đánh dấu màn hợp tác với rapper Tyga, mang màu sắc quốc tế rõ nét với nhiều ca từ tiếng Anh, tiết tấu hiện đại và phần hình ảnh được đầu tư lớn. MV cũng liên tục lập thành tích về lượt xem, vượt mốc 20 triệu lượt sau 3 ngày và hơn 24 triệu lượt sau chưa đầy một tuần phát hành.

Tuy nhiên, sản phẩm này cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự mới mẻ và tham vọng thay đổi của Sơn Tùng M-TP, trong khi không ít người cho rằng ca khúc thiếu cảm xúc, phần lời tiếng Anh khiến khán giả Việt khó đồng cảm hơn so với những bản hit trước. Bên cạnh đó, MV còn vướng tranh cãi về một số chi tiết hình ảnh, khiến ê kíp phải chỉnh sửa và cập nhật lại sau khi phát hành.

Phát hành tối 12.7, Come My Way (Softer Version) mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Thay cho bản phối EDM dồn dập, phiên bản mới được tiết chế, lấy tiếng piano, guitar và giọng hát của Sơn Tùng làm chủ đạo. Đáng chú ý, đoạn kết được bổ sung phần lời tiếng Việt với giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, giúp ca khúc trở nên gần gũi hơn với khán giả trong nước. Vì vậy, đây không đơn thuần là một bản acoustic mà được xem như phiên bản tái cấu trúc cảm xúc của toàn bộ bài hát.

Phiên bản mới vừa phát hành khiến MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP gây sốt trở lại ẢNH: VẮT TỪ MV COME MY WAY (SOFTER VERSION)

Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người nghe nhận xét phiên bản mới giúp họ cảm nhận rõ hơn chất giọng của Sơn Tùng M-TP, đồng thời phần giai điệu và ca từ trở nên dễ nghe, giàu cảm xúc hơn. Không ít bình luận cho rằng nếu bản gốc mang màu sắc quốc tế thì Come My Way (Softer Version) lại giống như món quà dành cho người hâm mộ trong nước. Đặc biệt, đoạn hát tiếng Việt ở cuối bài được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều video cover và reaction.

Điểm đáng chú ý là Sơn Tùng M-TP không thay đổi hoàn toàn ca khúc mà chủ yếu điều chỉnh cách phối khí và bổ sung một số chi tiết mới. Cách làm này vẫn giữ được tinh thần của bản gốc, đồng thời mang đến trải nghiệm khác cho người nghe. Việc phát hành nhiều phiên bản của cùng một ca khúc cũng là chiến lược quen thuộc của không ít nghệ sĩ quốc tế nhằm duy trì sự quan tâm đối với sản phẩm.

Sau khi Come My Way (Softer Version) ra mắt tối 12.7, MV Come My Way trên YouTube tiếp tục tăng trưởng về lượt xem, vượt mốc khoảng 60 triệu lượt xem. Phiên bản mới cũng góp phần đưa ca khúc trở lại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Việc Come My Way tiếp tục tạo sức hút cho thấy Sơn Tùng M-TP không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo mà còn có khả năng duy trì sự quan tâm dành cho mỗi dự án âm nhạc. Thay vì để ca khúc chỉ tạo hiệu ứng trong thời điểm phát hành, nam ca sĩ lựa chọn làm mới sản phẩm bằng một phiên bản mang màu sắc khác, qua đó kéo dài vòng đời của dự án và tiếp tục giữ tên tuổi ở tâm điểm của V-pop.