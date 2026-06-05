MV 'Come My Way' của Sơn Tùng M-TP ra sao sau bão tranh cãi?

Ngay sau khi ra mắt, Come My Way của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy, giữa làn sóng bàn luận sôi nổi, MV vẫn cho thấy sức hút đáng kể khi liên tục ghi nhận lượng xem cao cùng độ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Sơn Tùng M-TP trong MV Come My Way ẢNH: CHỤP TỪ MV

Không ít khán giả nhận xét Come My Way là sản phẩm có phần kén người nghe hơn so với những bản hit từng làm nên tên tuổi Sơn Tùng M-TP như Hãy trao cho anh, Chúng ta của hiện tại hay Muộn rồi mà sao còn. Thay vì tập trung vào một giai điệu dễ nhớ, ca khúc gây chú ý bởi phần phối khí, xử lý âm thanh cùng hệ thống hình ảnh được đầu tư công phu, mang tham vọng đưa các yếu tố văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế. Chính lựa chọn này đã tạo nên những phản ứng trái chiều: một bộ phận khán giả đánh giá cao tinh thần thử nghiệm của nam ca sĩ, trong khi số khác cho rằng sản phẩm chưa thực sự dễ tiếp cận với công chúng đại chúng.

MV Comme My Way của Sơn Tùng M-TP vượt mốc 25 triệu lượt xem

Sau ít ngày phát hành, Come My Way nhanh chóng vươn lên nhóm đầu bảng thịnh hành âm nhạc trên YouTube Việt Nam, thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng lượng tương tác lớn. Sau một tuần ra mắt, MV đã vượt mốc 25 triệu lượt xem và tiếp tục nằm trong nhóm sản phẩm âm nhạc được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Trên TikTok, các đoạn âm thanh từ ca khúc cũng được sử dụng rộng rãi trong video biến hình, nhảy cover và nội dung giải trí, góp phần gia tăng độ phủ sóng của sản phẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng, Come My Way cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Khác với các lần trở lại trước của Sơn Tùng M-TP, khi tranh luận chủ yếu xoay quanh âm nhạc hoặc phong cách thời trang, tâm điểm bàn luận lần này lại tập trung vào hệ thống hình ảnh, biểu tượng văn hóa và cách chúng được thể hiện trong MV.

Sau khi ra mắt, MV Come My Way của Sơn Tùng vướng bão tranh cãi ẢNH: CHỤP TỪ MV

Một trong những chi tiết gây tranh luận mạnh nhất là phân cảnh Sơn Tùng đứng trên hình tượng chim lạc - biểu tượng gắn với văn hóa Đông Sơn, thường được xem như hình ảnh thiêng mang giá trị lịch sử, tinh thần của người Việt. Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng cách xử lý hình ảnh này dễ gây cảm giác phản cảm hoặc thiếu sự cẩn trọng với biểu tượng văn hóa truyền thống. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và việc sử dụng các chất liệu văn hóa dân tộc trong sản phẩm giải trí.

Chưa dừng lại ở đó, MV còn vướng tranh cãi liên quan đến khâu mỹ thuật khi một số nghệ sĩ thị giác và cộng đồng mạng cho rằng vài chi tiết hình ảnh có sự tương đồng với các tác phẩm nghệ thuật đương đại đã xuất hiện trước đó. Trước áp lực dư luận, phía ê kíp sáng tạo của MV đã có động thái tiếp nhận góp ý, đồng thời đưa ra lời giải thích và xin lỗi liên quan đến những hiểu lầm về quá trình tham chiếu ý tưởng hình ảnh.

Không phải mọi khán giả đều đồng tình với những gì Sơn Tùng M-TP lựa chọn trong Come My Way. Nhưng cũng giống nhiều lần trở lại trước đây, tranh cãi chưa bao giờ khiến cái tên Sơn Tùng giảm sức hút. Trái lại, như đã nói, những cuộc bàn luận trái chiều tiếp tục biến sản phẩm của anh thành tâm điểm chú ý. Sau tất cả, điều Come My Way làm được không chỉ là tạo nên một MV gây tranh luận, mà còn một lần nữa khẳng định vị thế đặc biệt của Sơn Tùng M-TP trên bản đồ V-pop: một nghệ sĩ mà mỗi lần xuất hiện đều đủ sức "định hình" cuộc trò chuyện của công chúng.