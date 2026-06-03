Ê kíp thực hiện MV ‘Come my way’ của Sơn Tùng M-TP xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang

Ngày 2.6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng tải bài viết trên Threads tổng hợp diễn biến tranh cãi liên quan đến tác phẩm Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang.

Theo nội dung bài viết, tác phẩm Tàn chỉ được thực hiện năm 2017 với sự bảo trợ của Goethe-Institut Hà Nội và từng được trưng bày tại nhiều không gian nghệ thuật trong và ngoài nước như VIN Gallery (TP.HCM), Art Central (Hồng Kông) và Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Đài Loan.

Bài đăng cho biết ê kíp sản xuất MV đã thừa nhận tác phẩm của Lê Giang từng xuất hiện trong moodboard giai đoạn đầu phát triển ý tưởng. Tuy nhiên, phía sản xuất giải thích hình ảnh xuất hiện trong phiên bản cuối của MV là kết quả của quá trình xử lý kỹ thuật và sự chồng lấn ngoài ý muốn giữa các tệp thiết kế.

Lập luận này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới quan sát nghệ thuật. Theo Grapevine, việc sử dụng hình ảnh có nguồn gốc từ một tác phẩm đã được công bố mà không xin phép tác giả là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, bất kể có chủ đích hay không.

Bài đăng cũng cho rằng đây không đơn thuần là câu chuyện về ranh giới giữa cảm hứng sáng tạo và sao chép, mà còn đặt ra câu hỏi về cách ngành công nghiệp sáng tạo ứng xử với quyền sở hữu trí tuệ của các nghệ sĩ độc lập.

Hình ảnh trong MV Come my way vướng tranh cãi liên quan tác phẩm nghệ thuật Tàn chỉ (2017) của nghệ sĩ Lê Giang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MV COME MY WAY

Một điểm được cộng đồng nghệ thuật nhắc đến là trong phần mô tả chính thức của MV, ê kíp sản xuất đã ghi nhận nguồn cảm hứng hoặc credit cho một số tác phẩm nghệ thuật khác. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao tác phẩm của Lê Giang lại không được áp dụng quy trình tương tự.

Đơn vị thiết kế mỹ thuật MV của Sơn Tùng M-TP lên tiếng xin lỗi

Đơn vị thiết kế mỹ thuật Microwave Soups và công ty sản xuất Antiantiart đã chính thức lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ thị giác Lê Giang sau khi bị phản ánh sử dụng hình ảnh mang nhiều dấu hiệu tham chiếu từ tác phẩm sắp đặt Tàn chỉ (2017) trong MV Come my way của Sơn Tùng M-TP mà chưa có sự cho phép của tác giả.

Trong thông báo đăng tải ngày 3.6, Microwave Soups cho biết đơn vị này phụ trách chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh cho MV. Theo thông báo, trong quá trình phát triển ý tưởng, ê kíp đã tham khảo nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang.

Đơn vị này thừa nhận đã sử dụng hình ảnh tham chiếu nói trên mà chưa có sự cho phép của tác giả, đồng thời không thực hiện việc ghi nhận nguồn tham khảo. Microwave Soups cho biết đây là một thiếu sót trong khâu kiểm soát và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nghệ sĩ Lê Giang.

“Chúng tôi nhận thức rõ rằng một tác phẩm nghệ thuật là kết quả của quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc và mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Sự việc không mong muốn này đã khiến nghệ sĩ thị giác Lê Giang cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng”, thông báo nêu.

Đơn vị này cũng cho biết đã liên hệ với nghệ sĩ Lê Giang ngay sau khi nhận phản hồi, đồng thời phối hợp cùng Antiantiart để giải quyết sự việc trên tinh thần thiện chí.

Antiantiart là đơn vị sản xuất và điều phối dự án cũng phát đi thông báo. Công ty cho biết với vai trò quản lý sản xuất, họ có trách nhiệm trong việc giám sát và kiểm soát tổng thể quá trình thực hiện dự án.

“Lỗi sai của chúng tôi là đã không kiểm soát thiết kế bối cảnh của Microwave Soups, và khi có sai sót xảy ra, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong quá trình phối hợp và kiểm soát chung”, Antiantiart cho biết.

Đơn vị này đồng thời gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Lê Giang, đối tác M-TP Entertainment và ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc.

Hiện tại, các bên liên quan cho biết đang tiếp tục làm việc trực tiếp để giải quyết vụ việc. Phía Microwave Soups và Antiantiart cho biết sẽ rà soát lại quy trình quản lý nguồn tham khảo, kiểm duyệt sản phẩm và ghi nhận tác quyền nhằm tránh những sai sót tương tự trong tương lai.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng sáng tạo trong nước, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề về bản quyền, ghi nhận nguồn tham khảo và quyền lợi của nghệ sĩ ngày càng được chú trọng trong các dự án nghệ thuật và giải trí quy mô lớn.