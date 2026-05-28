Sơn Tùng M-TP trở lại, bắt tay Tyga ‘tấn công’ thị trường quốc tế

Tối 28.5, ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành ca khúc Come my way trên các nền tảng nhạc số toàn cầu. Sản phẩm có sự góp mặt của rapper người Mỹ Tyga, đánh dấu màn hợp tác mới của nam ca sĩ với nghệ sĩ quốc tế.

Theo thông tin từ ê kíp, Come my way mang màu sắc Afrobeat kết hợp hip-hop và pop đương đại. Ca khúc do Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, phần lời được thực hiện bởi Marvey Muzique và Tyga.

Sơn Tùng M-TP đưa chất liệu văn hóa Việt vào MV

MV Come my way do đạo diễn Phương Vũ thực hiện, lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam trong phần hình ảnh. Mở đầu MV là hình ảnh chim Lạc - biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn - xuất hiện giữa khu trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ).

Trước thời điểm ra mắt, biểu tượng mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian múa trò Xuân Phả được sử dụng trong chiến dịch quảng bá sản phẩm. Hình ảnh này sau đó xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội dưới các hình thức như tranh AI, ảnh chế hay hóa trang.

Bên cạnh đó, MV còn đưa vào một số chi tiết mang màu sắc văn hóa truyền thống như họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, cảm hứng vũ đạo dân gian, lễ hội đua bò An Giang và nghệ thuật mô tô bay.

Một số phân cảnh trong MV được thực hiện tại quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Theo ê kíp, các bối cảnh được xây dựng theo phong cách hình ảnh hiện đại.

Ở phần cuối MV sau phần giới thiệu ê kíp, sản phẩm xuất hiện hình tượng “con sâu” mà không kèm giải thích cụ thể. Chi tiết này hiện được nhiều khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Come my way cũng đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau khoảng hai năm kể từ lần phát hành gần nhất. Theo M-TP Entertainment, nam ca sĩ sẽ tiếp tục có thêm các hoạt động âm nhạc trong năm 2026.