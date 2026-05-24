Sơn Tùng M-TP tái xuất cùng rapper đứng sau hit tỉ view 'Taste'

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa công bố dự án âm nhạc mới mang tên Come my way, kết hợp cùng rapper người Mỹ Tyga. Theo thông tin từ ê kíp, ca khúc sẽ được phát hành đồng thời trên các nền tảng nhạc số toàn cầu theo nhiều múi giờ khác nhau.

Thông tin hợp tác được công bố thông qua poster chính thức đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của hai nghệ sĩ. Đây là dự án quốc tế mới của Sơn Tùng M-TP sau lần kết hợp với rapper Snoop Dogg trong ca khúc Hãy trao cho anh phát hành năm 2019. Thời điểm đó, sản phẩm từng thu hút sự chú ý của khán giả trong nước lẫn quốc tế khi đánh dấu màn hợp tác hiếm hoi giữa một nghệ sĩ Việt Nam với rapper nổi tiếng của Mỹ.

Sơn Tùng M-TP công bố hợp tác cùng rapper Mỹ Tyga trong ca khúc mới Come my way Ảnh: NVCC

Rapper hợp tác cùng Sơn Tùng là ai?

Tyga tên thật là Micheal Ray Stevenson, sinh năm 1989 tại California (Mỹ). Anh được biết đến qua nhiều bản hit như Rack city, Loyal, trong đó Taste đạt hơn 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Bên cạnh đó, Tyga từng hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Chris Brown, Lil Wayne và Nicki Minaj. Rapper này từng nhận đề cử tại nhiều giải thưởng âm nhạc lớn và duy trì hoạt động trong thị trường hip-hop Mỹ gần 20 năm.

Năm 2025, Tyga phát hành album NSFW với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Lil Wayne, Ty Dolla $ign và Big Sean. Cùng năm, anh thực hiện tour diễn Red Light Tour do Live Nation sản xuất.

Về phía Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc sau nhiều năm theo đuổi các dự án trong nước lẫn quốc tế. Anh từng xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global và là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt 10 triệu lượt đăng ký trên YouTube.

Theo số liệu được phía nghệ sĩ công bố, các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP hiện đạt hơn 4,8 tỉ lượt xem trên YouTube và hơn 810 triệu lượt nghe trên Spotify. Nam ca sĩ cũng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong vài năm gần đây, xu hướng hợp tác giữa nghệ sĩ châu Á và nghệ sĩ phương Tây ngày càng phổ biến. Nhiều ca sĩ khu vực châu Á lựa chọn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế nhằm mở rộng thị trường và tiếp cận thêm khán giả toàn cầu.

Come my way đánh dấu lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP và Tyga kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc. Dự án dự kiến phát hành toàn cầu vào ngày 28.5, trong đó tại Việt Nam, ca khúc ra mắt lúc 20 giờ.