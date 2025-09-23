Sơn Tùng M-TP tháo mắt kính tặng fan trên sân khấu

Khác với vẻ ngoài "bá tước" đầy quyền lực tại show Công viên Yên Sở, lần này nam ca sĩ xuất hiện với phong thái gần gũi, thân thiện và ấm áp như tổng tài. Trang phục của Sơn Tùng M-TP tại sự kiện kết hợp tinh tế giữa phong cách trẻ trung và lịch lãm. Anh diện chiếc áo len lửng màu xanh đậm khoác ngoài sơ mi kẻ ca rô, phối cùng quần kaki màu be dáng rộng, tạo nên tổng thể hài hòa và hiện đại. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng da và mắt kính gọng đen, giúp trang phục thêm phần chỉn chu, cuốn hút. Cách phối đồ này không chỉ tôn lên gu thẩm mỹ cá nhân mà còn cho thấy Sơn Tùng M-TP luôn biết cách "làm mới" bản thân để hút khán giả.

Sơn Tùng M-TP luôn biết cách khiến người hâm mộ "tan chảy" với sự gần gũi và hào phóng của mình. Tại sự kiện, mini game giao lưu với fan đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Trong trò chơi chớp mắt, khi một fan nam thua cuộc, giọng ca Nơi này có anh đã không ngần ngại tháo ngay chiếc kính đang đeo để tặng.

Nam ca sĩ còn đích thân đeo nó cho fan, tiết lộ chiếc kính chỉ vừa được mua ngày hôm trước ẢNH: BTC

Hành động "chơi ngông" đầy bất ngờ này đã khiến cả khán phòng vỡ òa vì sự ga lăng và hào phóng. Đến lượt fan nữ, Sơn Tùng M-TP tiếp tục ghi điểm bằng một hành động tinh tế khác. Anh cố tình nhắm mắt thua cuộc để fan giành chiến thắng, nhận được giải thưởng robot hút bụi.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn dành tặng bạn nữ một cái ôm thân thiết, đầy tình cảm. Đáp lại, cô gái đã có lời hứa cực kỳ dễ thương: "Anh hãy giữ sức khỏe để hát đến năm 90 tuổi nhé. Em hứa sẽ đi xem đến lúc đó". Sơn Tùng M-TP lập tức "phản pháo" một cách hài hước: "Nhưng lúc đó bà có còn quẩy nổi không?" khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả.

Sơn Tùng M-TP luôn biết cách khiến người hâm mộ “tan chảy” với sự gần gũi của mình ẢNH: BTC

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP khiến fan "đứng ngồi không yên" vì sự hào phóng và những món quà "khủng" của mình. Còn nhớ, trong một đêm diễn, anh từng khiến cả khán đài vỡ òa khi cởi ngay chiếc áo khoác hàng hiệu đang mặc trên người để tặng cho một fan nữ. Ở một sự kiện khác, ngôi sao làng nhạc cũng từng tặng một chiếc nón hàng hiệu cho fan, khiến cả khán phòng dậy sóng. Những hành động tưởng chừng như "bốc đồng" này lại chính là cách Sơn Tùng M-TP tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt, biến mỗi buổi biểu diễn, mỗi sự kiện thành một kỷ niệm khó quên với cộng đồng Sky.

Bên cạnh những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu, Sơn Tùng M-TP còn có những chia sẻ vô cùng gần gũi và thú vị về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là về những người bạn nhỏ của mình. Tại sự kiện, giọng ca Em của ngày hôm qua tiết lộ đang nuôi hai "em" pet vô cùng đáng yêu nhưng cũng "vô cùng phiền phức" ở nhà. Một em mèo tên là Chiko và một em khác tên là Tomi. Độ nổi tiếng của hai "em" này trong cộng đồng fan lớn đến mức, Sơn Tùng phải "ghen tị" thốt lên rằng "nổi hơn cả em". Những câu chuyện đời thường này không chỉ mang đến tiếng cười trong khán phòng mà còn cho thấy một khía cạnh rất đời thường, ấm áp của nam nghệ sĩ.