Cặp đôi Ninh Dương Story thông báo hủy fan meeting khiến dân mạng xôn xao Ảnh: FBNV

Ninh Dương Story hủy fan meeting vì vướng tranh luận

Tối 18.9, fanpage chính thức Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) gây chú ý khi thông báo dừng tổ chức fan meeting tại TP.HCM. Trong chia sẻ trên fanpage, bộ đôi cho biết những ngày qua đã có mặt ở TP.HCM để chuẩn bị cho sự kiện. Họ mong muốn mang tới một buổi gặp gỡ, giao lưu chỉn chu cho những người đã ủng hộ họ gần 2 năm qua. Cả hai cho biết đã cùng ê kíp dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu đến các tiết mục trình diễn và quà tặng, nhằm tạo nên một kỷ niệm ý nghĩa.

Tuy nhiên, thời điểm vừa qua, sự kiện fan meeting của Ninh Dương Story bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Bộ đôi nhà sáng tạo nội dung chia sẻ: "Ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn. Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện".

Bộ đôi cho biết việc dừng tổ chức sự kiện là động thái quan trọng thể hiện trách nhiệm của cả hai với xã hội Ảnh: FBNV

Hoàn tiền vé, tặng quà và hỗ trợ một phần vé máy bay

Theo Ninh Dương Story, việc đưa ra quyết định dừng trong thời điểm này là rất khó khăn. Bộ đôi cũng gửi lời xin lỗi đến từng khán giả đã dành thời gian, công sức và cả chi phí để tham gia sự kiện. Ninh Dương Story bày tỏ: "Quyết định hủy sự kiện là một quyết định cực kỳ khó khăn và chúng mình hiểu rõ nó gây ra thiệt thòi, thất vọng cho nhiều người. Nhưng chúng mình tin rằng, dừng lại thời điểm này là động thái quan trọng thể hiện trách nhiệm của chúng mình với xã hội. Hơn ai hết, chúng mình hiểu rằng không gì có thể bù đắp trọn vẹn cho những tình cảm và sự chuẩn bị của các bạn dành cho sự kiện lần này. Tuy vậy, Ninh và Dương mong muốn gửi tới các bạn những cố gắng nhỏ bé phía chúng mình, như một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến những người đã luôn tin tưởng, yêu thương hai đứa".

Để bù đắp cho khán giả, Ninh Dương Story cũng đưa ra phương án hỗ trợ gồm hoàn lại toàn bộ tiền vé cho 1.338 khán giả đã mua; chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án cộng đồng khán giả cùng ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện; gửi tặng tất cả người mua vé bộ merchandise kỷ niệm (thẻ, dây, bao đựng theo hạng vé, sticker, poster và vòng tay phát sáng). Đối với khán giả từ xa đến, đã phát sinh các chi phí vé máy bay, bộ đôi cho biết không thể bù đắp trọn vẹn, nhưng sẽ mở form ghi nhận để cố gắng hỗ trợ một phần chi phí phát sinh.

Cuối bài đăng, Ninh Dương Story cũng lên tiếng trước các thông tin sai lệch, suy diễn áp đặt không căn cứ. Bộ đôi khẳng định: "Chúng mình đã tham khảo ý kiến luật sư và làm việc với cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo minh bạch. Trên hết, chúng mình luôn là công dân Việt Nam thượng tôn pháp luật, yêu nước và trân trọng giá trị tốt đẹp của xã hội".