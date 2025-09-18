Sở VH-TT TP.HCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story

Chiều 18.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phía Sở VH-TT TP.HCM có phản hồi liên quan đến việc cấp phép tổ chức fan meeting cho bộ đôi Ninh Dương Story (gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương)

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương gây tranh luận khi tổ chức fan meeting và bán vé lên tới 2,8 triệu đồng/người Ảnh: FBNV

Theo Sở VH-TT TP.HCM, ngày 3.9.2025, phía Sở tiếp nhận văn bản số 030925/TB-CV của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam, đề nghị tổ chức chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi". Căn cứ hồ sơ xin phép và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã ban hành văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11.9.2025, chấp thuận cho đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị.

Nội dung chương trình bao gồm các ca khúc đã được thẩm định, phổ biến trong nhiều chương trình trước đó. Đối với phần trình diễn và giao lưu với khán giả, Sở VH-TT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm việc với Công ty The Bros Việt Nam, yêu cầu bổ sung phương án an ninh, kịch bản giao lưu cũng như các nội dung hoạt động khác nhằm bảo đảm điều kiện cho sự kiện diễn ra an toàn, đúng quy định.

"Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định các nội dung theo đề nghị; đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra các phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị", phía Sở cho hay.

Trước câu hỏi liên quan đến việc bán vé, các sản phẩm bán trong buổi fan meeting và những nội dung quảng cáo về fan meeting, Sở VH-TT TP.HCM cho biết thêm: "Chương trình 'Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi' không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở VH-TT TP.HCM".

Sở VH-TT TP.HCM cho biết sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story Ảnh: FBNV

Những ngày qua, sự kiện bộ đôi influencer/KOL Ninh Dương Story đăng tải thông tin bán vé fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ), dự kiến diễn ra ngày 27.9 tại TP.HCM nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận.

Đáng chú ý, giá thành các hạng vé dao động từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng được đánh giá là tương đối cao. Nhiều người cho rằng mức giá này là "cao như concert", đặc biệt khi Ninh Dương Story được xem là influencer/KOL, chưa phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, khó có thể đem đến các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp. Dân mạng đặt nghi vấn về các tiết mục giải trí trong buổi gặp mặt người hâm mộ này. Một số ý kiến còn cho rằng cặp đôi trên ngày càng "thương mại hóa" tình yêu hay đang "bán" câu chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ của Ninh Dương Story lại lên tiếng bảo vệ thần tượng. Các ý kiến cho rằng việc mức vé được định giá cao là chấp nhận được trong bối cảnh tổ chức có đầu tư lớn. Họ cũng khẳng định sẵn sàng chi tiền mua vé tham dự fan meeting.

Đứng trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, hiện Ninh Dương Story vẫn giữ im lặng.