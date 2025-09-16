Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Các thành viên hủy theo dõi nhau, Super Junior vướng nghi vấn bất hòa?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/09/2025 17:30 GMT+7

Vừa bị chỉ trích vì bày tỏ sự tiếc thương dành cho nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk, mới đây Siwon (Super Junior) tiếp tục bị thành viên cùng nhóm hủy theo dõi trên Instagram, làm dấy lên nghi vấn nội bộ bất hòa.

Người hâm mộ Kpop không khỏi bất ngờ khi phát hiện Leeteuk và Yesung đồng loạt hủy theo dõi Siwon trên Instagram. Động thái này ngay lập tức thổi bùng tin đồn rạn nứt nội bộ, nhất là khi Super Junior vốn nổi tiếng với chặng đường hoạt động lâu năm và tình cảm gắn bó giữa các thành viên, theo Koreaboo ngày 15.9.

Siwon đối diện làn sóng tẩy chay, Super Junior lộ dấu hiệu rạn nứt?

Ngày 10.9, nhà hoạt động cánh hữu người Mỹ Charlie Kirk qua đời trong một vụ nổ súng khi đang có buổi diễn thuyết tại trường đại học, gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên toàn cầu. Dù một số người gửi lời chia buồn bất chấp quan điểm khác biệt, không ít ý kiến chỉ trích ông vì những phát ngôn mang tính phân biệt đối xử với các nhóm thiểu số.

Các thành viên hủy theo dõi nhau, Super Junior vướng nghi vấn bất hòa nội bộ? - Ảnh 1.

Siwon trở thành tâm điểm gây tranh cãi sau phát ngôn bày tỏ sự tiếc thương dành cho nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk

Ảnh: koreaboo

Trong bối cảnh đó, Siwon đã công khai đăng tải lời chia buồn trên Instagram cá nhân, sau đó tiếp tục khẳng định lập trường của mình. Hành động này khiến làn sóng phản đối càng thêm gay gắt. Nhiều người hâm mộ kêu gọi loại bỏ Siwon khỏi nhóm, thậm chí lan truyền hashtag #SiwonOut và lập các bản kiến nghị trực tuyến đòi anh rời Super Junior.

Các thành viên hủy theo dõi nhau, Super Junior vướng nghi vấn bất hòa nội bộ? - Ảnh 2.

Leeteuk và Yesung bị phát hiện đã hủy theo dõi Siwon trên Instagram, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt trong nhóm

Ảnh: Instagram superjunior

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi người hâm mộ nhận thấy không khí gượng gạo giữa các thành viên trong lần nhóm cùng nhau xuất hiện gần đây. Chẳng bao lâu sau, cộng đồng fan phát hiện Leeteuk và Yesung đã ngừng theo dõi Siwon trên Instagram, trong khi vẫn giữ liên kết với những thành viên khác. Động thái này được nhiều người coi là dấu hiệu cho thấy sự bất đồng trong nội bộ.

Hành động hủy theo dõi trên mạng xã hội của các đồng đội bị diễn giải như một sự phản đối ngầm, càng làm dấy lên nghi vấn rằng Siwon không còn được ủng hộ trong nhóm. Tranh cãi xoay quanh sự việc này đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết và tương lai của Super Junior.

Tin liên quan

Thành viên Super Junior hội ngộ đông đủ sau 15 năm

Thành viên Super Junior hội ngộ đông đủ sau 15 năm

Super Junior khiến người hâm mộ quốc tế vỡ òa hạnh phúc khi 13 thành viên của nhóm tề tựu đông đủ trong đám cưới của Ryeowook chiều tối 26.5.

Nhóm nhạc Kpop Super Junior L.S.S được fan Việt chào đón

Khám phá thêm chủ đề

Super Junior Charlie Kirk Leeteuk Người hâm mộ Nghi vấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận