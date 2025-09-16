Các thành viên hủy theo dõi nhau, Super Junior vướng nghi vấn bất hòa?

Người hâm mộ Kpop không khỏi bất ngờ khi phát hiện Leeteuk và Yesung đồng loạt hủy theo dõi Siwon trên Instagram. Động thái này ngay lập tức thổi bùng tin đồn rạn nứt nội bộ, nhất là khi Super Junior vốn nổi tiếng với chặng đường hoạt động lâu năm và tình cảm gắn bó giữa các thành viên, theo Koreaboo ngày 15.9.

Siwon đối diện làn sóng tẩy chay, Super Junior lộ dấu hiệu rạn nứt?

Ngày 10.9, nhà hoạt động cánh hữu người Mỹ Charlie Kirk qua đời trong một vụ nổ súng khi đang có buổi diễn thuyết tại trường đại học, gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên toàn cầu. Dù một số người gửi lời chia buồn bất chấp quan điểm khác biệt, không ít ý kiến chỉ trích ông vì những phát ngôn mang tính phân biệt đối xử với các nhóm thiểu số.

Siwon trở thành tâm điểm gây tranh cãi sau phát ngôn bày tỏ sự tiếc thương dành cho nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk Ảnh: koreaboo

Trong bối cảnh đó, Siwon đã công khai đăng tải lời chia buồn trên Instagram cá nhân, sau đó tiếp tục khẳng định lập trường của mình. Hành động này khiến làn sóng phản đối càng thêm gay gắt. Nhiều người hâm mộ kêu gọi loại bỏ Siwon khỏi nhóm, thậm chí lan truyền hashtag #SiwonOut và lập các bản kiến nghị trực tuyến đòi anh rời Super Junior.

Leeteuk và Yesung bị phát hiện đã hủy theo dõi Siwon trên Instagram, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt trong nhóm Ảnh: Instagram superjunior

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi người hâm mộ nhận thấy không khí gượng gạo giữa các thành viên trong lần nhóm cùng nhau xuất hiện gần đây. Chẳng bao lâu sau, cộng đồng fan phát hiện Leeteuk và Yesung đã ngừng theo dõi Siwon trên Instagram, trong khi vẫn giữ liên kết với những thành viên khác. Động thái này được nhiều người coi là dấu hiệu cho thấy sự bất đồng trong nội bộ.

Hành động hủy theo dõi trên mạng xã hội của các đồng đội bị diễn giải như một sự phản đối ngầm, càng làm dấy lên nghi vấn rằng Siwon không còn được ủng hộ trong nhóm. Tranh cãi xoay quanh sự việc này đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết và tương lai của Super Junior.