Thành viên Super Junior hội ngộ đông đủ sau 15 năm

Ryeowook và Ari trong tiệc cưới hôm 26.5. Cặp đôi công khai tình cảm hồi 2020 và thông báo kết hôn vào tháng 3 vừa qua @jjoyfactor

Hôm 26.5, nam thần tượng Ryeowook của nhóm Super Junior tổ chức đám cưới lãng mạn với Ari (cựu thành viên Tahiti). Hôn lễ của cặp đôi được trang hoàng đầy hoa tươi với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Những khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của cặp đôi liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ quốc tế.



13 thành viên Super Junior khiến fan vỡ òa hạnh phúc khi xuất hiện chung khung hình @volenSA_/X

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng E.L.F (cộng đồng người hâm mộ của Super Junior) hạnh phúc hơn cả có lẽ là sự xuất hiện đông đủ của các thành viên trong nhóm tại đám cưới. Từ những cái tên từ lâu đã rời nhóm như: Han Geng (Hàn Canh), Kibum, Kangin hay người không hoạt động chung với các đồng đội nhiều năm như Sungmin cho đến các thành thành viên cốt cán của nhóm: Leeteuk, Heechul, Yesung, Eunhyuk, Siwon, Shindong, Donghae và Kyuhyun đều hội ngộ đông đủ để chúc phúc người anh em. Ngoài ra, thành viên của nhóm nhỏ Super Junior-M Zhoumi và Henry cũng có mặt để chung vui. Bên cạnh màn hội ngộ hiếm có, Super Junior còn khiến đám cưới bùng nổ khi biểu diễn bản hit Sorry sorry của nhóm để chúc mừng cô dâu chú rể.

Khoảnh khắc họ cùng đứng chung một khung hình sau 15 năm khiến người hâm mộ của nhóm không khỏi xúc động, hạnh phúc. Việc Super Junior hội ngộ với đội hình đông đủ cũng là đề tài được chia sẻ, bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn Kpop cũng như mạng xã hội quốc tế.

Khoảnh khắc các thành viên hội ngộ đông đủ sau 15 năm khiến fan xúc động CHỤP MÀN HÌNH

Super Junior ra mắt vào năm 2005 dưới quyền quản lý của SM Entertainment và nhanh chóng hoàn thiện đội hình với 13 thành viên. Dàn nam thần tượng sớm gặt hái được nhiều thành công vang dội trong ngành công nghiệp âm nhạc xứ kim chi cũng như châu Á nhờ ngoại hình đẹp, màu sắc đa dạng, khả năng hát, vũ đạo đồng đều và được mệnh danh là "ông hoàng làn sóng Hallyu".

Những năm qua, Super Junior trải qua nhiều biến động khi chứng kiến sự ra đi của Hàn Canh sau vụ kiện với SM hồi 2009, Kimbum rời đi năm 2015 để theo đuổi sự nghiệp riêng và Kangin chia tay nhóm hồi 2019 sau loạt ồn ào đời tư. Một thành viên khác là Sungmin đã không hoạt động cùng nhóm nhiều năm. Hiện, Super Junior có 9 thành viên vẫn đang hoạt động tích cực.

Super Junior thời còn đủ 13 thành viên SM ENTERTAINMENT

Nhóm nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn, đáng chú ý là buổi biểu diễn Super Junior World tour - Super show 9: Road in Ho Chi Minh hồi tháng 3.2023. Tháng 9 cùng năm, Eunhyuk - Donghae trở lại TP.HCM với D&E World Tour Fancon - [DElight Party]. Leeteuk, Shindong và Siwon cũng vừa tổ chức concert Super Junior L.S.S The Show: Th3ee Guys in Ho Chi Minh vào tháng 3 vừa qua. Tháng 7 tới, TP.HCM tiếp tục là chặng dừng chân của Super Junior trong chuỗi concert mới.