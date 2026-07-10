Nữ chính 'Đi giữa trời rực rỡ' tiết lộ lý do vắng bóng màn ảnh nhỏ?

Với Thu Hà Ceri, nhân vật Pu trong Đi giữa trời rực rỡ (2024) là bước ngoặt đưa cô từ gương mặt mới thành cái tên được khán giả biết đến nhiều hơn. Hai năm sau ngày bộ phim "gây sốt", nữ diễn viên gần như vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Thu Hà Ceri sau bộ phim 'Đi giữa trời rực rỡ'

Mới đây, Thu Hà Ceri gây chú ý khi đăng tải một đoạn video với diện mạo khác lạ. Gương mặt được nhiều khán giả nhận xét sắc sảo hơn, thậm chí có người cho rằng cô trông giống hình ảnh do AI tạo ra. Trước những bình luận trái chiều, nữ diễn viên giải thích việc sử dụng ứng dụng chỉnh sửa khiến gương mặt thay đổi, đồng thời cho biết việc ngoại hình khác trước cũng là điều dễ hiểu bởi đã hai năm kể từ thời điểm quay Đi giữa trời rực rỡ.

Sự thay đổi ấy cũng phản ánh chặng đường trưởng thành của nữ diễn viên sinh năm 2002. Trước khi đảm nhận vai Pu, Thu Hà Ceri từng góp mặt trong Thương ngày nắng về, Món quà của cha và phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước. Tuy nhiên, vai nữ chính đầu tiên trên sóng giờ vàng VTV mới thực sự tạo ấn tượng.

Pu trong Đi giữa trời rực rỡ từng gây sốt màn ảnh nhỏ ẢNH CẮT TỪ PHIM Đi giữa trời rực rỡ

Thời điểm phát sóng, Đi giữa trời rực rỡ trở thành một trong những bộ phim truyền hình được bàn luận sôi nổi nhất, với tỷ lệ người xem "khủng". Chuyện tình giữa Pu và Chải tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, giúp Thu Hà Ceri - Long Vũ trở thành cặp đôi mới được yêu thích của màn ảnh Việt lúc đó.

Đi cùng sự nổi tiếng là những tranh cãi. Nếu Chải nhận được nhiều thiện cảm thì Pu liên tục bị chỉ trích vì tính cách bốc đồng, vô tâm và nhiều lần làm tổn thương người luôn hết lòng vì mình. Có thời điểm, nhân vật này trở thành tâm điểm tranh luận, chỉ trích trên các diễn đàn phim truyền hình, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của Thu Hà Ceri. Nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn khán giả hãy tách biệt nhân vật với diễn viên và xem những góp ý là động lực để cô hoàn thiện nghề nghiệp.

Sau vai nữ chính trong Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri chưa vội tái xuất màn ảnh nhỏ ẢNH: THU HÀ CERI CUNG CẤP

Kể từ sau bộ phim Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri chưa vội trở lại với một dự án phim truyền hình mới. Nữ diễn viên vẫn đang đi tìm một vai diễn đủ sức vượt qua cái bóng của chính mình. Thời gian qua, cô tham gia các hoạt động quảng bá, sự kiện, chụp ảnh thời trang, góp mặt trong một số MV ca nhạc và chương trình truyền hình thực tế. Thu Hà Ceri cũng tái hợp Long Vũ trong chương trình Về quê làm giàu, tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ với Thanh Niên về lý do vắng bóng ở lĩnh vực phim truyền hình, Thu Hà Ceri cho biết cô có nhận được một số lời đề nghị nhưng cảm thấy chưa phù hợp nên không nhận lời. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng hé lộ khả năng sẽ quay trở lại trong năm nay. "Trong năm 2024, tôi hoạt động khá nhiều nên 2025 tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi, chỉ tham gia một số dự án ngắn ngày như MV, TVC… Sang 2026, tôi thấy bản thân đã nghỉ ngơi đủ nên quyết định quay trở lại", Thu Hà Ceri tiết lộ.