Mạc Anh Thư tiết lộ cuộc sống ở Phần Lan

Trên trang cá nhân, Mạc Anh Thư thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô cũng thoải mái khi cập nhật về cuộc sống sau 2 năm sang Phần Lan, được nhiều khán giả quan tâm. Tại xứ người, cô vừa chăm sóc con gái, vừa dành thời gian điều hành công việc và có thêm những trải nghiệm mới.

Trải lòng của Mạc Anh Thư

Theo Mạc Anh Thư, thời gian đầu khi mới sang Phần Lan, vì chưa có kinh nghiệm cộng thêm việc chuyển đến ngay mùa đông nên cô không tránh khỏi “cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và buồn tủi”. Giai đoạn này đối với cô là một thử thách bởi: “Ngày nào hai mẹ con tôi cũng ôm nhau khóc trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 36 m2 mà trống huơ trống hoác”.

Mạc Anh Thư thoải mái chia sẻ về cuộc sống tại Phần Lan trên mạng xã hội Ảnh: Cắt từ clip do NV chia sẻ

Chia sẻ thêm về quãng thời gian đó, Mạc Anh Thư kể tiết trời thì lạnh, nhà lại không có giường. “May mà tôi đã mua sẵn 2 cái mền, 2 cái gối, cứ vậy mẹ con tôi trải ra nằm, lấy thêm mấy cái áo khoác dày để đắp. Suốt 3-4 ngày liên tục, mỗi sáng mở mắt ra là một bầu trời tăm tối, chỉ muốn mua vé về Việt Nam ngay và liền”, cô nhớ lại.

Từ những trải nghiệm đó, Mạc Anh Thư nhận ra một bài học rằng khi mới chuyển đến một nơi mới để sinh sống thì phải chấp nhận quên mình từng là ai, không nên so sánh với quá khứ sẽ dễ áp lực dẫn đến vung tay quá trán, mua sắm những thứ không quá cần thiết.

Người đẹp 8X chia sẻ thêm: “Quan trọng nhất là, nếu chưa ổn định và muốn tiết kiệm không phung phí thì hãy chịu khó tham khảo những nhóm cộng đồng quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, ngại hỏi thì cứ quan sát, kiểu gì cũng có người này người kia hỏi những câu mình cũng muốn biết, và qua đó sẽ tự có câu trả lời cho mình”.

Qua thời gian, Mạc Anh Thư dần thích nghi với cuộc sống ở xứ người. Cô chia sẻ tại đây, bản thân thích đi bộ trong hầu hết các hoạt động như đi học, đi siêu thị, đi uống cà phê với bạn nếu điều kiện cho phép. Bởi theo cô, mỗi bước chân đều có thể giúp bản thân ngắm nhiều thứ xinh đẹp khác nhau từ môi trường xung quanh.

Vẻ ngoài rạng rỡ của Mạc Anh Thư ở tuổi 40 Ảnh: Cắt từ clip do NV chia sẻ

“Mà nói đến chuyện đi bộ, tôi từng đặt ra mục tiêu mỗi ngày phải đi tối thiểu 10.000 bước, tôi đã làm như vậy liên tục vào mùa thu năm ngoái, nhưng đến mùa đông thì gần như không đi ngày nào. Vậy là dạo này khi bắt đầu đi lại, tôi cứ vô tình bắt gặp từ “kỷ luật” liên tục xuất hiện”, Mạc Anh Thư chia sẻ. Người đẹp 8X còn cho rằng mỗi lần vượt qua được chính mình thì “cảm giác đó thích dữ lắm”.

Trước đó, hồi giữa tháng 6.2026, Mạc Anh Thư chia sẻ tin vui khi nhận bằng cử nhân sau 2,5 năm miệt mài học tập. Cô hạnh phúc bộc bạch: “Mình vừa kết thúc 1 chặng đường, nhận tấm bằng cử nhân xong rồi. Giờ làm gì tiếp theo đây cả nhà. Cảm ơn gia đình đã ủng hộ mỗi bước đi của con. Cảm ơn bé Cát đã trang điểm cho mẹ xinh xẻo đi nhận bằng nha”.

Mạc Anh Thư từng giành thành tích cao ở một số cuộc thi nhan sắc, ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi 40. Trước đó, cô còn được biết đến với cuộc hôn nhân bên diễn viên Huy Khánh. Đến tháng 3.2025, Mạc Anh Thư đăng tải bài viết xác nhận chuyện ly hôn. Cô khẳng định sau đổ vỡ, mình và nam diễn viên 8X vẫn đồng hành với nhau như người thân, không có gì khác biệt quá lớn.