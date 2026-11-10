Ăn mì gói buổi sáng, người tiểu đường nên kết hợp thực phẩm nào?

Người mắc tiểu đường không nhất thiết phải tránh hoàn toàn mì gói. Điều quan trọng là hiểu ảnh hưởng của món này đến đường huyết và cách kết hợp những món ăn kèm theo, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Nếu ăn sáng với mì gói, người bị tiểu đường nên ăn thêm với rau xanh, các món giàu protein như trứng, thịt nạc... ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Người có bệnh tiểu đường cần hạn chế mì ăn liền vì những nguyên nhân sau:

Mì ăn liền khiến đường huyết tăng

Thành phần chính của phần lớn các loại mì ăn liền là bột mì tinh chế. Sau khi ăn, tinh bột trong mì được hệ tiêu hóa phân giải thành đường glucose, sau đó hấp thu vào máu và làm tăng đường huyết. Mức tăng phụ thuộc vào tổng lượng tinh bột nạp vào và khả năng kiểm soát đường huyết của từng người.

Hàm lượng muối cao

Một vấn đề khác cần lưu ý khi ăn mì ăn liền là hàm lượng muối cao. Muối thường có nhiều trong gói gia vị. Nạp quá nhiều muối sẽ khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và góp phần làm tăng huyết áp, tiến sĩ Stephen Juraschek, chuyên gia về huyết áp tại Bệnh viện Beth Israel Deaconess Medical Center (Mỹ), cho biết.

Đây là vấn đề cần quan tâm ở người tiểu đường. Họ thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, đồng thời nhiều người cũng bị huyết áp cao.

Huyết áp cao kéo dài làm tăng áp lực lên thành mạch máu, tạo thêm tác động tiêu cực cho thận. Ở người tiểu đường, các mạch máu nhỏ trong thận vốn đã dễ bị tổn thương do đường huyết cao kéo dài. Nếu bị thêm huyết áp cao, khả năng suy giảm chức năng thận càng đáng lo ngại hơn.

Không có đầy đủ dưỡng chất

Một bữa sáng cân bằng cần có đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất để duy trì hoạt động của cơ thể. Trong khi đó, mì gói chủ yếu là tinh bột. Hàm lượng protein và chất xơ thường không đủ nếu người bệnh chỉ ăn mì mà không ăn thêm các món khác.

Do đó, nếu ăn sáng với mì gói, người bị tiểu đường nên ăn thêm với rau xanh, các món giàu protein như trứng, thịt nạc, tôm, nấm hay đậu phụ, theo Eating Well.