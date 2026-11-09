Ăn sáng bằng khoai lang: 3 điều người tiểu đường cần biết

Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường không nên cho rằng khoai lang là món hoàn toàn an toàn với đường huyết. Khoai lang vẫn chứa tinh bột, khi tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành đường glucose. Ăn quá nhiều khoai lang vẫn có thể làm tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người tiểu đường có thể ăn sáng bằng khoai lang nhưng nên ăn ở mức vừa phải ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khi ăn sáng bằng khoai lang, người tiểu đường cần chú ý những điều sau:

Cần kiểm soát khẩu phần ăn

Khoai lang cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Khoai lang ruột vàng hoặc cam rất giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Trong khi đó, khoai lang tím chứa anthocyanin, một hợp chất thực vật có đặc tính chống ô xy hóa.

Tuy nhiên, khoai lang thuộc nhóm rau củ giàu tinh bột. Khi được tiêu hóa, tinh bột chuyển hóa thành glucose và đi vào máu, khiến đường huyết tăng. Vì vậy, dù có giá trị dinh dưỡng tốt, người mắc bệnh tiểu đường vẫn cần kiểm soát lượng khoai lang ăn vào. Tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ sức khỏe người tiểu đường Queensland Health (Úc) khuyến cáo người tiểu đường không nên ăn quá 100 gram khoai lang trong một lần.

Chú ý cách chế biến khoai lang

Không phải tất cả các món khoai lang đều ảnh hưởng đến đường huyết giống nhau. Cách chế biến có thể làm thay đổi cấu trúc tinh bột và mức độ cơ thể tiêu hóa. Vì vậy, người tiểu đường nên quan tâm đến phương pháp nấu khoai.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Nutrition and Metabolism cho thấy khoai lang luộc có chỉ số đường huyết (GI) thấp, dao động từ 41 - 50. Trong khi đó, khoai lang nướng có chỉ số GI khoảng 79 - 93. Khoai lang chế biến bằng lò nướng cũng có chỉ số GI cao hơn, khoảng 82 - 94.

Điều này cho thấy phương pháp chế biến tạo ra sự khác biệt đáng kể về phản ứng đường huyết. Nhìn chung, luộc hoặc hấp là những phương pháp chế biến khoai lang lành mạnh nhất với người tiểu đường.

Nên kết hợp khoai lang với protein và chất xơ

Một sai lầm thường gặp là chỉ ăn khoai lang thay cho toàn bộ bữa sáng mà không kết hợp với món giàu protein và các thực phẩm khác. Cách ăn này khiến bữa sáng thiếu cân đối về dinh dưỡng. Thay vào đó, người tiểu đường nên kết hợp khoai lang với những thực phẩm giàu protein và chất xơ khác.

Chẳng hạn, người tiểu đường ăn sáng với một phần khoai lang luộc, một quả trứng và một đĩa rau xanh. Người bệnh cũng có thể thay trứng bằng cá, thịt gà nạc hoặc đậu phụ tùy theo sở thích, theo Healthline.