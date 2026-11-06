Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây vào lúc nào?

Buổi sáng là thời điểm phù hợp

Theo chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski-Wade, nhà giáo dục về bệnh tiểu đường tại Mỹ, cơ thể thường dung nạp carbohydrate tốt hơn vào đầu ngày, khi độ nhạy insulin cao hơn, theo trang sức khỏe EatingWell.

Vì vậy, người bệnh có thể ăn trái cây vào bữa sáng hoặc bữa phụ buổi sáng. Ăn giữa các bữa chính cũng là lựa chọn phù hợp, miễn là kiểm soát khẩu phần.

Kết hợp trái cây với sữa chua không đường, các loại hạt hoặc bơ đậu phộng giúp làm chậm hấp thu đường, hỗ trợ kiểm soát đường huyết Ảnh: P.H tạo từ AI

Kết hợp trái cây với protein và chất béo lành mạnh

Khả năng dung nạp glucose thường tốt hơn vào buổi sáng so với chiều tối. Khi ăn trái cây, người bệnh nên kết hợp với thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh hoặc chất xơ để làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường. Chẳng hạn, có thể ăn táo cùng bơ đậu phộng hoặc quả mọng với sữa chua không đường.

Vận động nhẹ sau ăn cũng giúp kiểm soát đường huyết. Chuyên gia dinh dưỡng Kelsey Kunik, chuyên về bệnh tiểu đường tại Mỹ, cho biết đi bộ nhanh khoảng 10 phút sau bữa ăn hoặc bữa phụ có thể giúp cơ bắp sử dụng glucose trong máu hiệu quả hơn.

Có nên ăn trái cây vào buổi tối?

Người bệnh nên tránh ăn quá nhiều trái cây ngay trước giờ đi ngủ. Tuy nhiên, không có nghĩa ăn trái cây buổi tối chắc chắn gây tăng đường huyết. Mức độ ảnh hưởng còn tùy loại quả, khẩu phần và khả năng kiểm soát đường huyết của mỗi người.

Do đó, người bệnh không cần kiêng trái cây vào buổi tối mà nên chú ý lượng ăn và theo dõi đường huyết sau ăn.

Ăn bao nhiêu trái cây là phù hợp?

Theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, một khẩu phần trái cây cung cấp khoảng 15 g carbohydrate, tương đương một quả táo, chuối, lê hoặc cam nhỏ (khoảng 150 g), 7 quả dâu tây hoặc một nắm nhỏ nho, việt quất.

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Người bệnh nên ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép để giữ lại chất xơ; hạn chế trái cây chế biến có thêm đường. Có thể kết hợp trái cây với sữa chua không đường hoặc các loại hạt để cân đối dinh dưỡng.

Quan trọng nhất, cần kiểm soát khẩu phần và theo dõi đường huyết để lựa chọn loại trái cây, lượng ăn phù hợp. Người bệnh không cần kiêng trái cây hoàn toàn, nhưng nên tính lượng carbohydrate từ trái cây vào tổng khẩu phần hằng ngày.