Huyết áp cao: 7 loại trái cây nên bổ sung vào thực đơn

Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Cording (Mỹ), cho biết việc hạn chế thực phẩm đóng gói, thực phẩm siêu chế biến và thay thế bằng những thực phẩm nguyên chất, giàu chất chống oxy hóa như trái cây có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và huyết áp, theo Women's Health.

Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên tạp chí The Journal of Clinical Hypertension, thực hiện trên hơn 2.200 người từ 50 - 65 tuổi, cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn một số loại trái cây và chỉ số huyết áp tâm thu đo tại nhà thấp hơn. Nghiên cứu khảo sát tần suất tiêu thụ chuối, táo, lê và các loại quả họ cam quýt.

7 loại trái cây được chuyên gia khuyến nghị

Chuối: Một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 375 mg kali. Theo chuyên gia dinh dưỡng Scott Keatley (Mỹ), kali giúp cân bằng tác động của natri trong cơ thể và hỗ trợ thư giãn thành mạch máu, từ đó góp phần điều hòa huyết áp.

Dưa hấu: Loại quả nhiều nước này chứa L-citrulline, một axit amin có thể thúc đẩy quá trình tạo nitric oxide trong cơ thể. Nitric oxide đóng vai trò quan trọng trong việc làm giãn mạch máu, qua đó hỗ trợ lưu thông máu và kiểm soát huyết áp.

Bơ: Tương tự chuối, bơ là nguồn cung cấp kali đáng chú ý, có lợi cho quá trình điều hòa huyết áp. Ngoài ra, bơ chứa chất béo lành mạnh, giúp tạo cảm giác no lâu. Điều này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, qua đó gián tiếp mang lại lợi ích cho huyết áp.

Những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và huyết áp ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI ChatGPT

Bưởi chùm (grapefruit): Tương tự kiwi, bưởi chùm giàu vitamin C và chứa kali. Những dưỡng chất này có thể hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, giảm stress oxy hóa và giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên cần lưu ý nếu ai đang sử dụng thuốc huyết áp thì nên lưu ý loại quả này. Vì nó có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp của thuốc.

Nho: Nho chứa nhiều polyphenol, nhóm hợp chất tự nhiên có trong thực vật. Theo chuyên gia Jessica Cording (Mỹ), các hợp chất này có thể hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu và hạn chế stress oxy hóa. Khả năng giảm tình trạng viêm của nho cũng có thể góp phần hạn chế những yếu tố liên quan đến tăng huyết áp.

Việt quất: Loại quả này chứa anthocyanin, hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của mạch máu và thúc đẩy sản xuất nitric oxide. Ngoài ra, nitric oxide giúp các cơ trơn trong thành mạch thư giãn, làm mạch máu giãn rộng hơn, tạo điều kiện để máu lưu thông dễ dàng và góp phần giảm huyết áp.

Kiwi: Điểm nổi bật của kiwi là hàm lượng vitamin C dồi dào. Chuyên gia dinh dưỡng Scott Keatley giải thích rằng vitamin C có thể giúp tăng khả năng sử dụng nitric oxide trong cơ thể. Nhờ đó, các mạch máu được hỗ trợ thư giãn, cải thiện lưu thông máu và góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Ăn trái cây có thay thế được thuốc hạ huyết áp?

Dù có lợi cho sức khỏe, việc chỉ tăng cường ăn trái cây khó tạo ra thay đổi đáng kể đối với huyết áp. Kiểm soát tăng huyết áp đòi hỏi sự kết hợp nhiều biện pháp, bao gồm điều chỉnh chế độ ăn, duy trì vận động thường xuyên và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Với người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, trái cây nên được bổ sung như một phần của chế độ dinh dưỡng cân bằng, thay vì xem là biện pháp thay thế thuốc điều trị. Người bệnh cần phối hợp với bác sĩ để xây dựng kế hoạch kiểm soát huyết áp phù hợp với tình trạng sức khỏe.