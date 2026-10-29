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    Huyết áp cao: Bữa sáng nên chọn món gì?

    Thiên Lan
    Thiên Lan
    Cao huyết áp có thể gây tổn thương tim và mạch máu theo thời gian. Từ đó có thể dẫn đến những biến cố chết người như đau tim, đột quỵ và cả suy thận.

    Tuy nhiên, ăn uống đúng cách có thể giúp kiểm soát huyết áp cao. Chuyên gia dinh dưỡng Lindsey DeSoto, đang làm việc tại Mỹ, cho biết bữa sáng bổ dưỡng là phần thiết yếu giúp duy trì huyết áp ổn định. Sau đây là gợi ý của chuyên gia về 6 món ăn sáng tốt cho người huyết áp cao, theo trang tin sức khỏe Health.

    Yến mạch

    Tổng hợp 21 thử nghiệm cho thấy ăn yến mạch giúp hạ huyết áp tâm thu 2 - 3 mmHg nhờ chất xơ hòa tan beta-glucan. Nên chọn loại không đường, thêm trái cây hoặc các loại hạt.

    Huyết áp cao: Bữa sáng nên chọn món gì? - Ảnh 1.

    Yến mạch, sữa chua không đường... tốt cho người huyết áp cao

    Ảnh: P.H tạo từ AI

    Sữa chua không đường

    Món ngon này cung cấp kali và canxi giúp hỗ trợ thư giãn mạch máu. Nghiên cứu năm 2018 phát hiện ăn sữa chua ít nhất 5 lần mỗi tuần giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp. Hãy chọn sữa chua không đường, ít béo.

    Bánh mì đen phết bơ đậu phộng kèm chuối

    Món ăn này bổ sung kali, magiê, chất xơ và chất béo không bão hòa giúp hạ cholesterol xấu. Hãy chọn bánh mì nguyên hạt ít natri, phết bơ đậu phộng không muối, xếp lát chuối lên trên và rắc thêm ít bột quế.

    Sinh tố

    Xay quả mọng, chuối, sữa chua và một ít sữa tươi không đường mang lại lượng kali, magiê, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào mà không cần dùng thêm chất tạo ngọt.

    Bánh mì đen với bơ trái

    Bơ giàu chất xơ, kali và chất béo lành mạnh. Nghiên cứu năm 2023 chỉ ra ăn 2,5 quả bơ mỗi tuần giúp giảm 17% nguy cơ cao huyết áp.

    Trứng chiên với rau củ

    Trứng giàu protein giúp no lâu. Chiên trứng bằng dầu ô liu, với ớt chuông, hành tây, cà chua giúp bổ sung kali, ăn kèm với bánh mì đen.

    Ngoài ăn sáng đúng cách, người huyết áp cao cần phải giảm tiêu thụ muối, tăng cường vận động, hạn chế rượu bia và uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

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